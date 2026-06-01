Çocuğunun Gelecekteki Mesleği Ne Olacak?

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
01.06.2026 - 10:01
Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir şey vardır. Biraz çocuğunu gözlemlemeni istiyoruz. Nelerle ilgilendiğine, nelere yöneldiğine ve neye nasıl tepki verdiğine bir bak bakalım. Bu gözlemle birlikte çocuğunun yatkın olduğu mesleği de keşfedebilirsin. Daha kolay keşfetmen için bazı sorular hazırladık. Hazırsan başlayalım!

1. İlk olarak! Bize çocuğunun boş zamanlarda ne yaptığını söyler misin?

2. Peki, yeni bir ortama girdiği zaman nasıl davranır?

3. En çok hangi oyuncakla ilgilenir?

4. Bir sorunla karşılaştığında ne tepki verir?

5. Çocuğunun en güçlü yönünü söyler misin?

6. Nasıl bir etkinlik onun mutlu olmasını sağlar?

7. İnsanlarla iletişimi nasıldır?

8. Son olarak! Çocuğunun öğrenme şeklini anlatır mısın?

Çocuğun sanatçı olabilir!

Çocuğunun ruhuna baktığımız zaman ne kadar yaratıcı olduğunu görüyoruz... Hayal gücü oldukça geniş biri! Zihnindekileri somutlaştırmaktan da keyif alıyor. Kendi dünyasını oluşturmuş ve yeni fikirler üretmeye devam ediyor. Bu tarz çocukların genellikle resim, tasarım ya da mimarlık gibi alanlarla ilgilendiğini söyleyebiliriz. 

Senin çocuğuna baktığımızda da duygularını yansıtacak üretimler yapmaya çok açık biriyle karşılaşıyoruz. Sessiz bir yapıda olabilir fakat içi rengârenk! Farklı düşünme yeteneği var. Bu da onun özgün bir yetişkin olacağını gösteriyor!

Çocuğun iletişim ustası olabilir!

İnsanlarla iletişim kurmaya bayılan bir çocuk görüyoruz! Sosyal yönü oldukça gelişmiş biri. Bu yüzden insanlarla rahatça konuşabiliyor, paylaşım yapabiliyor ya da vakit geçirebiliyor. Kendini iletişim anlamında geliştiren insanların öğretmenlik, psikoloji ya da liderlik gibi meslekleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. 

Senin çocuğun da duygularını ifade edebilen biri. Ama bunun yanında başkalarının duygularını da anlayabiliyor ve dinliyor. İnsanlar onun yanında kendini rahat hissediyordur. Yetişkin olduğunda eminim arkadaş ortamında çok sevilecektir. Ayrıca insanlara ilham veren meslekler seçebilir!

Çocuğun bilim insanı olabilir!

Karşımızda keşfetmeye bayılan bir çocuk var! Sürekli soru sorması ve olayların nedenini anlamaya çalışması onun meraklı olduğunu gösterir. Bu tarz çocuklar araştırma yapmayı, öğrenmeyi ve yeni bilgiler edinmeyi çok sever. Ayrıca detaylara dikkat ederek ilerler. Bu yüzden ileride bilim, teknoloji ya da araştırma gerektiren mesleklere yönelebilirler. 

Çocuğunun sabırlı bir yapısı olabilir. Problemleri kendi başına çözmek istediğinde ona engel olmamalısın. Çünkü o zaman diğer çocukların fark etmediği şeyleri fark edebilir ve sorunların üstesinden nasıl geleceğini anlayabilir. İleride de öğrenme isteği oldukça güçlü olacak gibi görünüyor!

Çocuğun sporcu olabilir!

Enerji yüklü bir çocukla karşı karşıyayız! Yerinde durmayı hiç sevmiyor olabilir. Hareket etmek ve aktif olmak onu rahatlatıyordur. Bu tarz çocukların spor ve dans gibi fiziksel hareket gerektiren aktivitelere yönlendirilmesi gerekir. Böylece enerjilerini dışarı yansıtabilirler! 

Aynı zamanda rekabet ortamından da keyif alıyor olabilir. Özgüvenli ve cesur adımlar atmasına destek olun. Takım çalışmalarına yönlendirebilirsiniz. Enerji veren yapısıyla etrafındaki insanları etkileyebilir! Yetişkin olduğunda sporcu olursa hiç şaşırmayın!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
