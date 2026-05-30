article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Çocuğunuzun Üniversitedeki Bölümü Ne Olacak?

etiket Çocuğunuzun Üniversitedeki Bölümü Ne Olacak?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
30.05.2026 - 10:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocuğunuzun ilgi alanlarını düşündüğünüzde, hangi alanda ilerleyebileceğini görmek gelecekte çocuğunuzu yönlendirmek için iyi bir fırsat olabilir. Unutmayın ki, her çocuk farklı şeylerden hoşlanır ve farklı alanlarda parlayabilir!

Şimdi testi çöz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çocuğun boş zamanlarında hangi seçeneği yapmaktan daha çok hoşlanır?

2. Çocuğunuzun öğretmenlerinden en sık duyduğunuz yorum hangisi olur?

3. Yeni bir oyuncak ya da eşya aldığınızda ilk ne yapar?

4. Hangi ortamda daha çok motive olur?

5. Bir şeyi öğrenirken nasıl öğrenmeyi tercih eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Arkadaş ortamında nasıl biridir?

7. Çocuğunuz hangi rengi daha çok sever?

8. Karar verirken daha çok neye önem verir?

Mühendis!

Çocuğunuzun zihni adeta durmadan çalışan bir keşif laboratuvarı gibi! Olayları çok yönlü düşünür. Sürekli meraklıdır ve bu merakından dolayı sürekli araştırmaya ve öğrenmeye iter. Bazen de bir konuyu o kadar derinlemesine inceler ki etrafındaki insanlar bu durumu garipser. Onun için önemli olan gerçeği her detayıyla öğrenmek. Karmaşık şeyleri çözmekten büyük keyif alır. Tüm bunları göz önüne aldığımızda o kesinlikle gelecekte mühendislik okumak isteyecek.

Mimar!

Çocuğunuzun hayal gücü öyle yüksek ki boş bir A4'ü bile sanat eserine çevirebilir. O bir şeye sadece bakmaz aynı zamanda o şeyi zihninde şekillendirmeye bayılır. Bu yüzden de düzen ve estetik onun için çok önemlidir. Yaratıcılığı ağır bastığı içim üniversitede mimarlık alanlarında gerçekten parlayabilir. Küçük yaşlardan itibaren çizime duyduğu ilgiden dolayı kendi dünyasını kurmaya oldukça eğilimlidir.

Beden eğitimi öğretmeni!

Çocuğunuz adeta yerinde duramayan bir enerji bombası gibi! Hareket etmeyi, denemeyi ve insanlarla birlikte bir şeyler yapmaya bayılıyor. Ayrıca çevresindekileri motive etmeye çalışan doğal bir liderdir. Takım oyunlarından da oldukça keyif alır. Rekabetten asla korkmaz. İnsanlara oldukça cesaret veren bir yapısı vardır ve bir grubun enerjisini her zaman yükseltir. Bu yüzden de üniversite hayatında spor bilimlerini tercih edebilir!

9. Hukuk!

Çocuğunuzun içinde çok güçlü bir adalet duygusu var. Bir şey yanlış olduğunda hemen fark eder ve dile getirmekten asla çekinmez. Olaylara tek bir açıdan bakmaz. Kelimeleri kullanma becerisi oldukça güçlüdür. Bu yüzden de üniversitede hukuk bölümünü tercih edebilir. Tartışmalarda sadece konuşmaz, aynı zamanda karşındakini anlamaya çalışır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın