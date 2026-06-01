Başrolü Ayrılan ATV Dizisi A.B.İ.’ye Sürpriz Transfer!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 09:38
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi sezon finaline doğru ilerlerken yapımla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamlarının ilgi gören dizisinde hikaye her geçen bölüm daha da farklı bir noktaya taşınıyor. Son bölümlerde yaşanan kayıplar karakterlerin hayatında önemli değişimlere neden oldu. Özellikle Doğan’ın yaşadığı büyük acılar dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Sezon finaline günler kala kadroya katılan yeni bir isim ise dikkat çekti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği A.B.İ., ilk bölümünden bu yana izleyicinin yakından takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor.

Dizinin merkezinde bulunan Doğan karakterine bildiğiniz üzere Kenan İmirzalıoğlu hayat veriyor. Tahir’in ve Çağla’nın ölümüyle sarsılan Doğan, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Yaşanan kayıplar yalnızca Doğan’ın değil, dizideki diğer karakterlerin de hayatını etkiliyor. Bu nedenle sezon finali öncesindeki gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Çağla’ya hayat veren Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılması beklenmedik bir hamle olmuştu. Başrole hayat veren Saraçoğlu da kadrodan ayrıldığını doğrulamış, karakterinin hikayesinin bittiğini dile getirmişti.

En çok konuşulan gelişmelerden biri de Efekan Can’ın diziye dahil olması oldu.

Başarılı oyuncu dizide Cemo karakterini canlandıracak. Henüz karakterin hikayedeki tüm detayları açıklanmasa da Cemo’nun sezon finalinde önemli bir giriş yapacağı belirtiliyor. Cemo’nun ikinci sezonda da hikayenin önemli parçalarından biri olması planlanıyor. Bu nedenle Efekan Can’ın dizideki yolculuğu sezon finaliyle sınırlı kalmayacak.

Dizi, 9 Haziran akşamı yayınlanacak 18. bölümle birlikte dizi ilk sezonunu tamamlayacak. Bayram tatilinin ardından sezon finali çekimlerine yeniden başlandığı öğrenildi. Yapım ekibi yeni bölüm için yoğun bir çalışma yürütüyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
