Survivor Yarışmacısı Stavros Floros Kaza Sonrası Son Halini Paylaştı

“Gücün hiç düşmemek olmadığını öğrendim. Gerçek güç, hayat sizi her yere serdiğinde yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu bulabilmektir. Ben de ayağa kalktım. Bu kolay olduğu için değil, zor bir anın bütün hayatımı belirlemesine izin vermek istemediğim için.

Bugün artık eskisiyle aynı insan değilim. Daha güçlüyüm. Daha olgunum. Bir zamanlar sahip olduğum için sıradan gördüğüm şeylere karşı daha minnettarım. Bu fotoğraf bir bacağını kaybetmiş bir insanı göstermiyor. Bu fotoğraf, içinde var olduğunu bilmediği bir gücü keşfeden bir insanı gösteriyor.

Eğer bu yaşadığım süreç bana bir şey öğrettiyse, o da şu oldu: İnsan birçok şeyini kaybedebilir ama azmini, onurunu ve devam etme isteğini kaybetmek zorunda değildir.

Bu fotoğraftaki gülümseme her şey kolay geçtiği için değil. Zorlukların sevincimi, umudumu ve yarına olan inancımı elimden almasına izin vermemeyi seçtiğim için. Bu, acı çeken, mücadele eden ve sonunda daha güçlü çıkan bir insanın gülümsemesi.

Aslında benim hikâyem şimdi başlıyor.”