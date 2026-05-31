Survivor Yarışmacısı Stavros Floros Kaza Sonrası Son Halini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’tan sevindiren bir paylaşım geldi. Bir süre önce yaşadığı deniz kazası nedeniyle tedavi altına alınan yarışmacı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir fotoğraf yayımladı. Takipçileri uzun süredir Floros’tan gelecek haberi bekliyordu. Paylaşımın ardından çok sayıda destek mesajı geldi.

Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen deniz kazasının ardından gündeme gelen Stavros Floros, tedavi sürecine devam ediyor.

Survivor Yunanistan’da yarışan Floros’un yaşadığı kaza, yarışma çekimlerinin dışında gerçekleşmişti. Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi adada yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yarışmacının tedavisine burada devam edildi. Günlerdir sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak edilirken, beklenen paylaşım sonunda geldi.

Stavros Floros, Instagram hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Yarışmacının paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Sevenleri geçmiş olsun mesajlarıyla yorum kutusunu doldurdu. Pek çok takipçisi Floros’a destek verdi. Şimdilik gözler Stavros Floros’tan gelecek yeni haberlere çevrilmiş durumda. Yarışmacının yaşadığı talihsiz olayın ardından aldığı destek her geçen gün artmaya devam ediyor.

Paylaşıma aşağıdaki notu düştü 👇

“Gücün hiç düşmemek olmadığını öğrendim. Gerçek güç, hayat sizi her yere serdiğinde yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu bulabilmektir. Ben de ayağa kalktım. Bu kolay olduğu için değil, zor bir anın bütün hayatımı belirlemesine izin vermek istemediğim için.

Bugün artık eskisiyle aynı insan değilim. Daha güçlüyüm. Daha olgunum. Bir zamanlar sahip olduğum için sıradan gördüğüm şeylere karşı daha minnettarım. Bu fotoğraf bir bacağını kaybetmiş bir insanı göstermiyor. Bu fotoğraf, içinde var olduğunu bilmediği bir gücü keşfeden bir insanı gösteriyor.

Eğer bu yaşadığım süreç bana bir şey öğrettiyse, o da şu oldu: İnsan birçok şeyini kaybedebilir ama azmini, onurunu ve devam etme isteğini kaybetmek zorunda değildir.

Bu fotoğraftaki gülümseme her şey kolay geçtiği için değil. Zorlukların sevincimi, umudumu ve yarına olan inancımı elimden almasına izin vermemeyi seçtiğim için. Bu, acı çeken, mücadele eden ve sonunda daha güçlü çıkan bir insanın gülümsemesi.

Aslında benim hikâyem şimdi başlıyor.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
