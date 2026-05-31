Uzak Şehir’de Ceren Moray Belirsizliği Sezon Finali Öncesi Gündem Oldu

Bazı izleyiciler karakterin yeni sezonda yer almaması gerektiğini savunurken bazıları ise hikâyenin devam etmesini istedi. Bu tartışmalar kısa sürede dizi takipçileri arasında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin ardından Meryem’in kaderinin belli olacağı düşünülüyordu.

Merak edilen konu sonunda gazeteci Birsen Altuntaş’a da soruldu. Uzak Şehir takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Altuntaş, şu an için netleşmiş bir durum olmadığını ifade etti. Gazeteci, yapım ekibinin ve senaryo tarafının yeni sezon planlamaları üzerinde çalıştığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde ise “Bakalım yeni sezonda hikayeyi nasıl kuracaklar” sözlerini kullandı. Bu açıklama, Ceren Moray’ın diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulamadığı gibi devam edeceğini de göstermedi. Yani Ceren Moray’ın devam edip etmeyeceği hala netleşen durumlar arasında değil.