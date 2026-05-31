article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’de Ceren Moray Belirsizliği Sezon Finali Öncesi Gündem Oldu

Uzak Şehir’de Ceren Moray Belirsizliği Sezon Finali Öncesi Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.05.2026 - 14:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir sezon finaline hazırlanıyor. Her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımın yeni bölümü kadar sezon finalinde yaşanacak gelişmeler de merak ediliyor. Dizide birçok karakter için önemli kırılma noktalarının yaşanacağı konuşuluyor. Bu nedenle izleyiciler yeni sezonda hangi isimlerin hikâyeye devam edeceğini şimdiden araştırmaya başladı. Son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri ise Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray oldu. Sosyal medyada karakterin geleceğine dair çok sayıda yorum yapılırken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ancak gelen bilgi, kesin bir yanıt vermekten çok soru işaretlerini artırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Uzak Şehir, yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikâyesiyle her hafta dikkat çekiyor. Kadroda yer alan oyuncuların performansları da sık sık konuşuluyor. Bu isimlerden biri olan Ceren Moray da dizide canlandırdığı Meryem karakteriyle hikâyenin önemli parçalarından biri haline geldi. Ancak sezon finaline günler kala karakterin geleceği hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya başladı.

Özellikle sosyal medya platformlarında Meryem karakterinin hikâyesinin sona erebileceğine dair yorumlar yapıldı.

Özellikle sosyal medya platformlarında Meryem karakterinin hikâyesinin sona erebileceğine dair yorumlar yapıldı.

Bazı izleyiciler karakterin yeni sezonda yer almaması gerektiğini savunurken bazıları ise hikâyenin devam etmesini istedi. Bu tartışmalar kısa sürede dizi takipçileri arasında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin ardından Meryem’in kaderinin belli olacağı düşünülüyordu.

Merak edilen konu sonunda gazeteci Birsen Altuntaş’a da soruldu. Uzak Şehir takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Altuntaş, şu an için netleşmiş bir durum olmadığını ifade etti. Gazeteci, yapım ekibinin ve senaryo tarafının yeni sezon planlamaları üzerinde çalıştığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde ise “Bakalım yeni sezonda hikayeyi nasıl kuracaklar” sözlerini kullandı. Bu açıklama, Ceren Moray’ın diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulamadığı gibi devam edeceğini de göstermedi. Yani Ceren Moray’ın devam edip etmeyeceği hala netleşen durumlar arasında değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın