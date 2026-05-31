Astrolog Dinçer Güner'in 2024 Yılındaki Özgür Özel Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Dinçer Güner, 2024 yılında katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Özgür Özel'in de bir doğum saati yok, yine bunu söylemek istiyorum üstüne basa basa. Kendisi Başak burcu. Ayı Yay gördüğüm kadarıyla doğum haritasında. Şimdi şöyle; Özgür Özel'in doğum haritasında yaklaşık dört tane gezegeni Terazi burcunda duruyor: Mars, Plüton, Merkür ve Uranüs. Bu bizim için neden önemli? Çünkü 2025 senesinde, nisan ayında Satürn Koç burcuna geçiş yapacak, Terazilerin burcunun tam karşısına geçiş yapacak.

Bu geçişle birlikte aslında 2025 Nisandan sonra ve takip eden dolu dolu iki senelik süreç içerisinde Sayın Özgür Özel için birazcık tehlike çanları çalıyor aslında. Daha fazla ilişki yönetmeyi dikkatli bir yerden yapması gereken, birazcık zorlanacağı, bir de yarı Satürn döngüsü de yaşayacak bir de üstüne üstlük. Hani belki biz onu artık, belki 2026 ve sonrasında belki biz CHP'nin başında belki görmeyebiliriz. Belki bir erken seçime gidilebilir, belki bir yönetim değişikliği yaşayabilir bu noktada CHP açıkçası.

Hani bir çok böyle Özgür Özel'in haritası bir çünkü bir Satürn-Mars karşıtlığı, Plüto karşıtlığı, Merkür karşıtlığı, Uranüs karşıtlığı yaşayacak ve genelde Satürn'ün her zaman böyle koparıcı, sarsıcı, köşeye sıkıştırıcı, sorumluluk yükleyici bir, bir tarafı vardır. Fakat şöyle de bir durum var; hani artık 15 senedir bu işi yaptığım için bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Satürn transitleri çok zordur ama yaklaşan zorluğu veya riski görürse, görünürse ve ona göre bir pozisyon alınırsa bu Satürn süreci çok acı da geçmeyebilir bu arada.

Yani der ki mesela, duyarsa gelen sesleri, eleştirileri doğru bir yerden; derler ki ya 'Siz çok yanlış açıklama..' Örneklendiriyorum şu an tamamen. Danışmanları ya da işte halktan gelen talepleri ve sesleri duyup eğer ona göre bir pozisyon alıp bir değişime giderse, bu Satürn süreci onu büyütmüş olur. Ama tecrübe kazandırmış olur, büyütmüş olur, onu olgunlaştırır. Ama eğer tamamen kapatırsa seslere, bütün eleştirilere kulağını kapatırsa Satürn ne yazık ki koparıcı, zorlayıcı, kısıtlayıcı...'