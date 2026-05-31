Yaz Aylarında Gizli Tehlike: Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor! Uzmanlar Uyardı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 14:26
Yaz aylarında artan sıcaklıklar, gıda kaynaklı hastalıklar için uygun bir ortam oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle açık havada tüketilen yiyeceklerde hijyen ve saklama koşullarının ihmal edilmesinin riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Piknik ve mangal sezonunda basit önlemler, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliyor.

Yaz mevsimi piknikler, mangallar ve açık hava yemekleriyle birlikte gelirken, uzmanlar gıda kaynaklı hastalık vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Özellikle sıcak havalarda bakteri üremesinin hızlanması, gıda zehirlenmesini yaz aylarının en yaygın sağlık sorunlarından biri hâline getiriyor.

Uzmanlara göre E. coli, salmonella ve campylobacter gibi bakteriler yüksek sıcaklıklarda çok daha hızlı çoğalıyor. Yapraklı yeşillikler, pastörize edilmemiş süt ürünleri, iyi pişmemiş etler ve şarküteri ürünleri ise bu bakterilerin en sık görüldüğü gıda grupları arasında yer alıyor. Açık havada yapılan aktivitelerde ise yiyeceklerin uzun süre uygun sıcaklıkta korunamaması ve hijyen koşullarının zorlaşması riski daha da artırıyor.

Gıda zehirlenmesinin en yaygın belirtileri arasında bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal bulunuyor.

Bazı vakalarda baş ağrısı, kas ağrısı ve ciddi halsizlik de görülebiliyor. Belirtilerin ortaya çıkma süresi ise etken mikroorganizmaya bağlı olarak birkaç saatten iki haftaya kadar değişebiliyor.

Uzmanlar, çoğu vakanın evde dinlenme ve sıvı takviyesiyle atlatılabildiğini ancak yüksek ateş, kanlı dışkı, sıvı tutamama ve ciddi dehidrasyon gibi durumlarda mutlaka tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Korunma için en kritik adım ise temel hijyen kurallarına uymak. Ellerin düzenli yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması, etlerin yeterince pişirilmesi ve yiyeceklerin “tehlikeli sıcaklık aralığı” olarak bilinen 4–60°C arasında uzun süre bırakılmaması öneriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
