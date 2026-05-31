Yaz Aylarında Gizli Tehlike: Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor! Uzmanlar Uyardı

Bazı vakalarda baş ağrısı, kas ağrısı ve ciddi halsizlik de görülebiliyor. Belirtilerin ortaya çıkma süresi ise etken mikroorganizmaya bağlı olarak birkaç saatten iki haftaya kadar değişebiliyor.

Uzmanlar, çoğu vakanın evde dinlenme ve sıvı takviyesiyle atlatılabildiğini ancak yüksek ateş, kanlı dışkı, sıvı tutamama ve ciddi dehidrasyon gibi durumlarda mutlaka tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Korunma için en kritik adım ise temel hijyen kurallarına uymak. Ellerin düzenli yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması, etlerin yeterince pişirilmesi ve yiyeceklerin “tehlikeli sıcaklık aralığı” olarak bilinen 4–60°C arasında uzun süre bırakılmaması öneriliyor.