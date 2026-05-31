Çölde Sıfırdan Kurulan Yeni Başkentte Taşınma Süreci Başladı

Reuters kaynaklı bilgilere göre, “Yeni İdari Başkent” olarak adlandırılan projede artık inşaat süreci büyük ölçüde tamamlanırken, kamu kurumlarının taşınmasıyla birlikte fiili yerleşim ve işletim evresine geçildi.

20 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en yoğun metropollerinden biri olan Kahire’nin yükünü azaltmayı hedefleyen proje, devlet kurumlarını tek merkezde toplayarak idari işleyişi daha planlı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, uzun yıllar boyunca plansız büyüyen kentin trafik, konut ve altyapı sorunlarının kritik seviyeye ulaştığını, yeni başkentin bu baskıyı önemli ölçüde dengeleyeceğini belirtiyor.