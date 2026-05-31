Çölde Sıfırdan Kurulan Yeni Başkentte Taşınma Süreci Başladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 13:36
Mısır, Kahire’deki yoğun nüfus ve altyapı baskısını hafifletmek için çöl arazisine sıfırdan inşa ettiği yeni başkentte önemli bir aşamaya geçti. Kamu kurumlarının taşınmaya başlamasıyla birlikte şehir fiilen kullanılmaya başlandı. Proje, başkent yükünü dağıtıp daha planlı bir idari merkez oluşturmayı hedefliyor.

Mısır, başkent Kahire’nin yıllardır süren nüfus baskısı ve altyapı sıkışıklığını hafifletmek amacıyla, ülkenin doğusundaki çöl bölgesinde sıfırdan inşa edilen yeni idari başkent projesinde kritik bir aşamaya geçti.

Reuters kaynaklı bilgilere göre, “Yeni İdari Başkent” olarak adlandırılan projede artık inşaat süreci büyük ölçüde tamamlanırken, kamu kurumlarının taşınmasıyla birlikte fiili yerleşim ve işletim evresine geçildi.

20 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en yoğun metropollerinden biri olan Kahire’nin yükünü azaltmayı hedefleyen proje, devlet kurumlarını tek merkezde toplayarak idari işleyişi daha planlı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, uzun yıllar boyunca plansız büyüyen kentin trafik, konut ve altyapı sorunlarının kritik seviyeye ulaştığını, yeni başkentin bu baskıyı önemli ölçüde dengeleyeceğini belirtiyor.

Tamamen çöl arazisi üzerinde kurulan yeni şehirde geniş bulvarlar, modern enerji ve su altyapısı, finans merkezleri ve kamu kompleksleri eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Projenin en dikkat çeken yapıları arasında Afrika’nın en yüksek binası olarak öne çıkan Iconic Tower, devasa ölçekli cami ve katedral ile bakanlıkların yer aldığı idari kompleksler bulunuyor. İlk kamu personelinin taşınmaya başlamasıyla birlikte, yeni yerleşim alanlarında da kademeli olarak yaşamın başladığı bildiriliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
