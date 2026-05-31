Reha Muhtar'ın Durumu Ağırlaştı: Yoğun Bakımdan Gelen Haber Endişelendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 13:58
Türk televizyonculuğunun en tanınan isimlerinden biri olan Reha Muhtar'dan gelen haber sevenlerini üzdü. Bir döneme damga vuran haber programları ve kendine özgü ekran diliyle hafızalara kazınan ünlü gazetecinin Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk açıklamalarda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar'ın durumunun ağırlaştığı yönündeki haberler endişeyi daha da artırdı.

Bir döneme damga vuran programları, sert çıkışları ve kendine özgü sunum tarzıyla hafızalara kazınan usta gazeteci, Bodrum'daki evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. İlk etapta sağlık durumuna ilişkin farklı iddialar ortaya atılırken, gelen son bilgiler durumun ciddiyetini koruduğunu ortaya koydu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ailesinden de ilk açıklamalar geldi.

Edinilen bilgilere göre 66 yaşındaki Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan ünlü gazeteciye burada yapılan ilk kontrollerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların hızlı müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gelişmenin ardından gözler Reha Muhtar'ın ailesine çevrildi. İlk açıklama eski eşi Deniz Uğur'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, haberi Çanakkale'deki yazlıklarında aldıklarını ve çocukları Mina ile Poyraz'ın babalarının yanında olabilmesi için vakit kaybetmeden Bodrum'a doğru yola çıktıklarını açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen Uğur, 'Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz' sözleriyle takipçilerine seslendi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Muhtar için hastanede kritik bir takip süreci başlatıldı. Doktorların hayati fonksiyonlarını yakından izlediği ve önümüzdeki saatlerin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bazı asılsız iddialar ise kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle Muhtar'ın hayatını kaybettiğine dair ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, ünlü televizyoncunun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
