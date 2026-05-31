Daha Önce Rafa Kaldırılmıştı: Yeni Sezonda Dönem Dizisi 'Şapkacı Kadınlar' Geliyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
31.05.2026 - 13:55
Kızıl Goncalar, Kulüp, Vatanım Sensin gibi dizilerin yazarı Şükrü Necati Şahin, Şapkacı Kadınlar dizisini yazmaya başlamıştı. Daha sonra adı Çiçekler Açar olarak değiştirilen proje, yüksek maliyetler sebebiyle rafa kaldırılmıştı. Dizi yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son olarak 2023-2025 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi çeken Kızıl Goncalar'ı yazan Şükrü Necati Şahin yepyeni bir projeye hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar, Kulüp, Vatanım Sensin gibi başarılı yapımları yazan Şükrü Necati Şahin, geçtiğimiz sezon yeni bir dizi hazırlığına başlamıştı. Çiçekler Açar olarak değiştirilen dizi için önce TV kanalı daha sonra ise dijital platform düşünülmüş, sonrasında da proje rafa kaldırılmıştı.

İzmir’in şanlı Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçecek olan ve şimdilik kod adı Şapkacı Kadınlar olan dizi için hazırlıklara başlandı.

Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikayesini çarpıcı bir dille anlatılacağı dizi için kanal görüşmeleri sürüyor. O3 Medya'nın üstleneceği iddia edilen dizinin başrolü için önce Pınar Deniz'in adı geçmiş, ünlü oyuncu hamile olduğu için daha sonra Demet Özdemir'le görüşülmüştü. Dizinin başrolü kim olacak sorusu hala merak konusu...

Şükrü Necati Şahin'in 8 Mart'ta yaptığı paylaşım:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
