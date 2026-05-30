Estetik Dokunuşlarla Büyük Bir Değişim Yaşayan Rahmetli Filiz Akın'ın Eski Hali Gündem Oldu!

Yeşilçam'ın altın çağında milyonların hayranlıkla takip ettiği usta oyuncu, 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybettiğinde sanat dünyasını derin bir yasa boğmuştu. Sinemaseverler ve meslektaşları tarafından büyük bir özlemle anılan Akın, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, yıllar boyunca koruduğu zarif tavırları ve örnek kişiliğiyle de hafızalara kazınmıştı.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' olarak anılan Filiz Akın, Türk sinemasının en parlak dönemlerine damga vuran sayısız yapımda rol aldı. Özellikle modern görünümü, sarı saçları ve kendine has tarzıyla dönemin güzellik anlayışını değiştiren isimlerden biri oldu.

Yıllar geçse de filmleri televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ederken, sanatçının hayatına ve geçmişine dair detaylar da merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün de Filiz Akın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar yeniden gündeme gelerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.