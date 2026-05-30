article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Estetik Dokunuşlarla Büyük Bir Değişim Yaşayan Rahmetli Filiz Akın'ın Eski Hali Gündem Oldu!

Estetik Dokunuşlarla Büyük Bir Değişim Yaşayan Rahmetli Filiz Akın'ın Eski Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 17:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Filiz Akın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar yeniden gündem oldu. Estetik öncesi kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, aramızdan ayrılmış olsa da eserleri, duruşu ve zarafetiyle yaşamaya devam ediyor.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, aramızdan ayrılmış olsa da eserleri, duruşu ve zarafetiyle yaşamaya devam ediyor.

Yeşilçam'ın altın çağında milyonların hayranlıkla takip ettiği usta oyuncu, 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybettiğinde sanat dünyasını derin bir yasa boğmuştu. Sinemaseverler ve meslektaşları tarafından büyük bir özlemle anılan Akın, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, yıllar boyunca koruduğu zarif tavırları ve örnek kişiliğiyle de hafızalara kazınmıştı. 

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' olarak anılan Filiz Akın, Türk sinemasının en parlak dönemlerine damga vuran sayısız yapımda rol aldı. Özellikle modern görünümü, sarı saçları ve kendine has tarzıyla dönemin güzellik anlayışını değiştiren isimlerden biri oldu. 

Yıllar geçse de filmleri televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ederken, sanatçının hayatına ve geçmişine dair detaylar da merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün de Filiz Akın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar yeniden gündeme gelerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ortaya çıkan nostaljik kareler, Filiz Akın'ın henüz şöhretinin ilk yıllarında çekilmiş fotoğraflarını gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan nostaljik kareler, Filiz Akın'ın henüz şöhretinin ilk yıllarında çekilmiş fotoğraflarını gözler önüne serdi.

Özellikle estetik dokunuşlarından önceki dönemine ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken birçok kullanıcı tarafından da yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğraflarda genç yaşlardaki Filiz Akın'ın bugünkü hafızalara kazınan görünümünden farklı yüz hatlarına sahip olduğu görülürken, bazı sosyal medya kullanıcıları usta oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

Ancak ortaya çıkan kareler kadar dikkat çeken bir diğer detay da Filiz Akın'ın yıllar boyunca koruduğu zarafet oldu. Pek çok kullanıcı, usta sanatçının gençlik yıllarında da dikkat çekici bir güzelliğe sahip olduğunu vurgularken, bazıları ise Yeşilçam yıldızlarının değişimlerini konuşmaya başladı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren fotoğraflar, Filiz Akın'ın yalnızca sinema kariyeriyle değil, yıllardır konuşulan güzelliği ve yaşam öyküsüyle de gündemde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın