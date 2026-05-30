Sevgili Yay, bugün kendi burcundaki Mavi Dolunay çalışma ortamında ve günlük rutinlerinde muazzam bir tamamlanma döngüsü yaşatacaktır. Masanda biriken evrakları veya angarya işleri hızla bitirerek büyük bir projeyi teslim edeceksin. Disiplinli çalışmaların patronlarından harika bir övgü almanı sağlayacaktır.

Tatil gününü evini düzenleyerek veya dolaplarını temizleyerek geçirmek ruhuna eşsiz bir ferahlık verecektir. Fiziksel alanını arındırmak zihnini bütünüyle hafifletecektir. Yaşam alanını güzelleştirmek kalbine huzur katacaktır.

Peki ya aşk? Mavi Dolunay sevgi dilini tamamen şefkat ve yardımlaşma üzerine kurmanı destekleyecektir. İlişkin varsa, partnerinle beraber günlük işleri paylaşarak aranızdaki dayanışmayı arşa çıkaracaksınız. Bekarsan, sana süslü sözler yerine somut yardımlar sunan çalışkan bir karaktere anında çekileceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...