Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde Ay Yay burcuna geçerken kariyer hayatında sınırları aşarak uluslararası projelere yöneliyorsun. Yabancı yatırımcılarla yapacağın görüşmeler şirketine hatırı sayılır bir güç kazandıracaktır. Gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkararak patronlarının gözünde güçlü bir stratejist profili çizeceksin. Ay Plüton sekstili sayesinde rakiplerinin göremediği fırsatları yakalayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanacaksın.

Günün ikinci yarısında ise Cumartesi gününün enerjisini doğanın kalbinde macera arayarak değerlendireceksin. Sırt çantanı alıp daha önce hiç gitmediğin bir orman rotasında yürüyüş yapmak ruhuna inanılmaz bir özgürlük hissi verecektir. Temiz hava ciğerlerine dolarken haftanın tüm stresini ağaçların arasına bırakacaksın.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki ateş enerjisi aşk hayatına muazzam bir coşku ve macera tutkusu getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle beraber yeni ufuklar keşfedeceğiniz spontane bir yolculuğa çıkarak aranızdaki tutkuyu zirveye taşıyacaksınız. Bekarsan, sadece cesur ve özgür ruhlu insanlara şans tanıyarak kalbini heyecan dolu bir serüvene teslim edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...