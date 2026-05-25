Sevgili Koç, bugün Mars ile Plüton karesi yakın çevrenle arandaki tansiyonu yükseltebilir. Özellikle de kardeşler veya ortaklarla yaşanacak şiddetli tartışmalar seni gerebilir. Ancak dikkatli olmalısın, zira haklı olsan bile öfkeni kontrol edemezsen haklılığını kaybedebilirsin. Kelimelerini seçmeden konuşmak geri dönüşü imkansız kırgınlıklar yaratabilir.

Lojistik veya kısa mesafeli ticari işlerinde de ciddi krizler kapıda bekliyor. Araç arızaları yüzünden teslimatları kaçırmak gibi ani gelişen sorunlar şirketine bayram sürecinde zorluk yaşatabilir. Neyse ki öfkeni kontrol edip rasyonel kararlar aldığında krizleri hasarsız atlatıp bütçeni toparlayabilirsin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde sözcüklerin dozu biraz artabilir. Partnerinle aranda oluşabilecek iletişim kazalarını alttan alarak tatlıya bağlamayı deneyebilirsin. Bekarsan, yeni tanıştığın insanların anlattıklarına hemen inanmak yerine zaman tanımak kalbini yorucu tecrübelerden korumana yardım edecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...