Sevgili Koç, bugün Güneş İkizler burcuna geçerek zihnini son derece hızlandırıyor. Ancak kelimelerini süzgeçten geçirmeden konuşmak iş ortamında ciddi yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Çevrende dönen dedikodulara kulak asmadan sadece kendi işine odaklanmalısın. İş arkadaşlarının dolduruşuna gelip yöneticilerine kafa tutmak sana kariyer basamaklarında sert bir düşüş yaşatacaktır.

Finansal kararlar alırken aklının karışması ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yatırım yaparken birden fazla seçeneğe dağılmak yerine tek bir güvenilir hedefe yönelmek hayat kurtaracaktır. Hızlı hareket etmek bazen telafisi imkansız zararlar getirir. Paranla kumar oynamamalısın.

Peki ya aşk? İletişim kazaları aşk hayatında gereksiz tartışmaların fitilini ateşleyebilir. İlişkin varsa partnerinle inatlaşmak yerine biraz yalnız kalıp sakinleşmeyi seçmelisin. Bekarsan her tatlı söze kanmamalı ve aklını çelmeye çalışan gizemli insanlara karşı temkinli yaklaşmalısın. Kendini korumayı ve duygularını aceleye getirmemeyi seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...