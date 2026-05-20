Sezon Finali Öncesi Bir Ayrılık Daha: Uzak Şehir'in Fenomen Oyuncusu Diziden Çıkıyor!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 18:07

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezon finaline günler kala adeta yaprak dökümü yaşamaya başladı. Mardin atmosferi, Albora ve Baybars aileleri arasındaki bitmek bilmeyen savaş ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen dizide ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Daha önce Alper Çankaya’nın vedası gündeme bomba gibi düşerken, şimdi de dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Demir Baybars’a hayat veren Ferit Kaya’nın projeye veda edeceği kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu için bugün sette özel bir veda pastası bile kesildi.

Kanal D ekranlarının son dönemdeki en büyük reyting fenomenlerinden biri haline gelen Uzak Şehir, sadece sürükleyici hikayesiyle değil oyuncu kadrosu ve bitmek bilmeyen aile savaşlarıyla da her hafta sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi, Mardin atmosferi, Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilim ve imkansız aşk hikayeleriyle kısa sürede dev bir hayran kitlesi yarattı. Özellikle Şahin Albora karakterinin Sahra Şaş ile olan sahneleri uzun süredir dizinin en sevilen dinamiklerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak sezon finaline sayılı günler kala diziden gelen ayrılık haberleri izleyicileri adeta şoke etti.

25 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 63. bölümde dizide tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşanacak. Kulislerden sızan bilgilere göre sezon finalindeki kanlı düğün baskını sonrası birçok karakter hikayeye veda edecek. İlk büyük ayrılık haberi Alper Çankaya’dan geldi. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncunun kendi isteğiyle projeden ayrıldığı ve karakterin ölerek hikayesinin sonlanacağı öğrenildi. Alper Çankaya’nın yeni adresinin ise Netflix için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisi olduğu konuşuluyor.

Şahin’in ardından Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun da ekibe veda edeceği kesinleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin en dikkat çeken kötü karakterlerinden Demir Baybars’a hayat veren Ferit Kaya da sete veda eden isimlerden biri oldu.

63. bölümüyle sezon finali yapacak olan dizide Ferit Kaya’nın canlandırdığı Demir karakterinin dramatik bir sonla hikayeden çıkacağı öğrenildi. Dizinin iki sezondur en sert ve en etkili karakterlerinden biri olarak öne çıkan Demir Baybars, özellikle Albora ailesiyle yaşadığı büyük çatışmalar ve karanlık hamleleriyle sosyal medyada sık sık gündem oluyordu. Ferit Kaya’nın performansı ise izleyiciler tarafından dizinin en güçlü oyunculuklarından biri olarak gösteriliyordu.

Setten gelen kulis bilgilerine göre çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip arkadaşları başarılı oyuncu için sürpriz bir veda organizasyonu hazırladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
