Sezon Finali Öncesi Bir Ayrılık Daha: Uzak Şehir'in Fenomen Oyuncusu Diziden Çıkıyor!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi, Mardin atmosferi, Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilim ve imkansız aşk hikayeleriyle kısa sürede dev bir hayran kitlesi yarattı. Özellikle Şahin Albora karakterinin Sahra Şaş ile olan sahneleri uzun süredir dizinin en sevilen dinamiklerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak sezon finaline sayılı günler kala diziden gelen ayrılık haberleri izleyicileri adeta şoke etti.

25 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 63. bölümde dizide tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşanacak. Kulislerden sızan bilgilere göre sezon finalindeki kanlı düğün baskını sonrası birçok karakter hikayeye veda edecek. İlk büyük ayrılık haberi Alper Çankaya’dan geldi. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncunun kendi isteğiyle projeden ayrıldığı ve karakterin ölerek hikayesinin sonlanacağı öğrenildi. Alper Çankaya’nın yeni adresinin ise Netflix için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisi olduğu konuşuluyor.

Şahin’in ardından Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun da ekibe veda edeceği kesinleşti.