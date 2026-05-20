Halef’in Serhat Ağa’sı İlhan Şen, Ödül Gecesinde Elindeki Tespihle Dikkat Çekti!

Ancak gecede ödülden çok konuşulan detaylardan biri oyuncunun elinden düşürmediği tespih oldu. Şık takım elbisesini tespihle tamamlayan İlhan Şen, kırmızı halıda ve sahnede sürekli tespih çevirmesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Muhabirlerin “Tespihin özel bir hikayesi var mı?” sorusuna samimi bir yanıt veren oyuncu, tespihin aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Şanlıurfa’dan kendisine kaldığını söyledi. Başlarda yalnızca kombinini tamamlayan bir aksesuar gibi düşündüğünü anlatan İlhan Şen, zamanla tespihin hayatının bir parçası haline geldiğini ve artık elinden hiç düşmediğini ifade etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu detay üzerinden eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Özellikle oyuncunun dizide canlandırdığı “Serhat Ağa” karakterine gönderme yapan kullanıcılar, “Rolünden çıkamamış”, “Tam Urfalı ağa olmuş”, “Serhat Ağa ödül törenine gitmiş resmen” gibi yorumlarla durumu tiye aldı.

Öte yandan gecede yalnızca İlhan Şen değil, Biran Damla Yılmaz da “Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” ödülünü aldı. İkilinin birlikte verdiği pozlar ve set aşkı iddiaları ise ödül gecesinin en çok konuşulan magazin başlıklarından biri oldu.