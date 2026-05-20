article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Halef’in Serhat Ağa’sı İlhan Şen, Ödül Gecesinde Elindeki Tespihle Dikkat Çekti!

Halef’in Serhat Ağa’sı İlhan Şen, Ödül Gecesinde Elindeki Tespihle Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 17:41

İlhan Şen, son dönemde yalnızca başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla değil, canlandırdığı karakterlerin etkisini günlük hayatına taşımasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle NOW TV’nin fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı’ndeki “Serhat Ağa” rolüyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu, bu kez katıldığı ödül törenindeki tespih detayıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Gecede elinden düşürmediği tespihiyle dikkat çeken İlhan Şen için kullanıcılar peş peşe “Rolünden çıkamamış”, “Tam Urfalı ağa olmuş” yorumları yaparken, oyuncunun tespihle ilgili açıklaması da kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlhan Şen, son yıllarda ekranların en dikkat çeken erkek oyuncularından biri haline gelmeyi başardı.

İlhan Şen, son yıllarda ekranların en dikkat çeken erkek oyuncularından biri haline gelmeyi başardı.

Modellikle başladığı kariyerinde kısa sürede oyunculuk dünyasına geçiş yapan yakışıklı isim, özellikle romantik komedilerdeki karizması ve güçlü ekran enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. “Aşk Mantık İntikam” dizisindeki Ozan karakteriyle büyük çıkış yakalayan İlhan Şen, ardından “Safir”, “Ramo”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Sevmek Zamanı” gibi projelerde yer alarak yalnızca romantik rollerle sınırlı kalmayacağını kanıtladı.

Başarılı oyuncu son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki “Doktor Serhat” karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşıyor. Şanlıurfa’da geçen dizide İlhan Şen, İstanbul’da modern bir hayat kurmasına rağmen ailesinin ve törenin baskısıyla yeniden memleketine dönmek zorunda kalan başarılı bir cerrahı canlandırıyor. 

Bir yanda aşkı, diğer yanda ailesi ve güç savaşları arasında sıkışan Serhat karakteri kısa sürede dizinin en dikkat çeken figürlerinden biri haline gelirken, oyuncunun performansı da sosyal medyada büyük övgü toplamıştı.

Dizinin başarısı ödül törenlerine de yansırken, İlhan Şen geçtiğimiz günlerde düzenlenen Klass Magazin Ödülleri’nde “Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ancak gecede ödülden çok konuşulan detaylardan biri oyuncunun elinden düşürmediği tespih oldu. Şık takım elbisesini tespihle tamamlayan İlhan Şen, kırmızı halıda ve sahnede sürekli tespih çevirmesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Muhabirlerin “Tespihin özel bir hikayesi var mı?” sorusuna samimi bir yanıt veren oyuncu, tespihin aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Şanlıurfa’dan kendisine kaldığını söyledi. Başlarda yalnızca kombinini tamamlayan bir aksesuar gibi düşündüğünü anlatan İlhan Şen, zamanla tespihin hayatının bir parçası haline geldiğini ve artık elinden hiç düşmediğini ifade etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu detay üzerinden eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Özellikle oyuncunun dizide canlandırdığı “Serhat Ağa” karakterine gönderme yapan kullanıcılar, “Rolünden çıkamamış”, “Tam Urfalı ağa olmuş”, “Serhat Ağa ödül törenine gitmiş resmen” gibi yorumlarla durumu tiye aldı.

Öte yandan gecede yalnızca İlhan Şen değil, Biran Damla Yılmaz da “Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” ödülünü aldı. İkilinin birlikte verdiği pozlar ve set aşkı iddiaları ise ödül gecesinin en çok konuşulan magazin başlıklarından biri oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın