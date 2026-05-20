Danla Bilic İmajını Baştan Yarattı: Sarışın Hali Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 16:48

Danla Bilic, yıllardır sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. YouTube’a yüklediği makyaj videolarıyla başlayan kariyerini dev bir dijital fenomene dönüştüren Bilic; dobra tavırları, estetik itirafları, özel hayatı ve sosyal medya çıkışlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ikinci el platformunda satışa çıkardığı lüks kıyafetleriyle tartışma yaratan ünlü fenomen, şimdi ise radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Uzun süredir kullandığı koyu saçlarına veda eden Danla Bilic’in sarışın hali gündem oldu.

Danla Bilic, Türkiye dijital dünyasının en olay yaratan ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hız kesmeden devam ediyor.

YouTube’a yüklediği makyaj videolarıyla başlayan kariyerini zamanla dev bir sosyal medya imparatorluğuna dönüştüren ünlü fenomen, yalnızca içerikleriyle değil dobra tavırları, filtresiz açıklamaları ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Danla Bilic, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşarak Türkiye’nin en güçlü influencer’larından biri haline gelmişti.

Özellikle estetik operasyonlar konusunda yaptığı açık sözlü itiraflarla sık sık gündeme gelen Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda vücudundaki dolgu işlemlerini temizletme sürecini detay detay anlatarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Geçmişte yaptırdığı işlemler için yüz binlerce dolar harcadığını açıklayan fenomen, yaşadığı sağlık sorunları sonrası takipçilerini estetik operasyonlar konusunda dikkatli olmaları için uyarmıştı. Son dönemde aşırı zayıfladığı yönündeki yorumlarla da gündem olan Bilic’in adı, bu kez ikinci el platformunda satışa çıkardığı lüks kıyafetlerle konuşulmaya başlanmıştı.

Özellikle yüksek fiyatlı designer parçalarını bir uygulamada satışa koyması sosyal medyada büyük tartışma yaratmış, kullanıcılar “reklam mı, nakit ihtiyacı mı?” yorumları yapmıştı.

Tam da bu tartışmalar sürerken Danla Bilic bu kez radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturdu.

Uzun süredir koyu, doğal ve kumral tonlarda kullandığı saçlarına veda eden ünlü fenomen, saçlarını tamamen sarıya boyatarak takipçilerini şaşkına çevirdi. Özellikle yeni imajını paylaştığı gönderinin altına gelen yorumlar kısa sürede viral olurken, Bilic’in “Heves ettim kullanacağım arkadaşlar. Hiç bu kadar güzel ve temiz bir sarım olmamıştı. Lütfen kötü bir şey yazmayın” sözleri dikkat çekti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
