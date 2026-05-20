Acun Ilıcalı Hull City'nin Finaldeki Rakibinin Değişmesi Hakkında Konuştu

“Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Bugün hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz.

Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor.

10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bugün oyuncular izinli, perşembe son ciddi idman var. 1 antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız.” sözleriyle EFL'nin kararını yanlış bulduğunu belirtti.