Acun Ilıcalı Hull City'nin Finaldeki Rakibinin Değişmesi Hakkında Konuştu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.05.2026 - 16:45

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, NOW Spor'da Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı. Takımın küme düşme hattından play-off seviyesine çıkması, Premier Lig hayalleri ve teknik direktör seçimi gibi konularda açıklamalarda bulunan Ilıcalı casusluk skandalı nedeniyle play-off finalindeki rakiplerinin değişmesine de itiraz ettiklerini duyurdu.

Ilıcalı Hull City'nin rakibinin değişmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Bugün hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz.

Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor.

10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bugün oyuncular izinli, perşembe son ciddi idman var. 1 antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız.” sözleriyle EFL'nin kararını yanlış bulduğunu belirtti.

Neler olmuştu?

Premier Lig'in bir alt kademesi olan Chamopionship'te ligi 4. bitirerek play-off yarı finaline çıkmaya hak kazanan Southampton, yarı finalde Middlesborough'yu eleyerek finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynamaya hak kazanmıştı. Ancak yarı final maçının ardından İngiltere çapında gündem olan bir skandal patlak verdi. Southampton teknik ekibinden bir personelin rakip takım idmanlarını gizlice izlediği ortaya çıktı. Federasyon finale çıkmaya hak kazanan Southampton'ı finalden ihraç etti ve Hull City'nin finaldeki rakibi diğer yarı finalist Middlesborough oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
