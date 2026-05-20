Bulaşık Makinesindeki Su Lekelerini Yok Eden Havlu Hilesi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 16:50

Bulaşık makineleri mutfaktaki en büyük kurtarıcılarımız olsa da, program bittikten sonra cam eşyaların üzerinde kalan o buğulu ve mat su lekeleri birçoğumuzu hayal kırıklığına uğratıyor. Temizlik dünyasında hızla yayılan pratik bir havlu yöntemi ise bu kronik sorunu kimyasal kullanmadan, saniyeler içinde kökten çözüyor.

Ne kadar kaliteli deterjan kullanılırsa kullanılsın, yıkama döngüsü bittiğinde bulaşık makinesinin plastik ve metal iç çeperlerinde yoğun bir sıcak buhar hapsolur.

Nemli hava içeride yavaş yavaş soğurken, su damlacıkları özellikle bardakların ve tabakların üzerine yeniden çökerek kalıcı, opak ve puslu lekeler bırakır. Temizlenmiş bulaşıkların kirliymiş gibi görünmesine neden olan bu sorunu çözmek için parlatıcı dozunu artırmak yerine, içerideki nemi mekanik olarak yakalayacak bu dahi formüle yönelmek gerekiyor.

Bu popüler hileyi uygulayabilmek için evinizde bulunan sıradan bir el havlusu yeterli oluyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç küçük püf noktası var:Havlunun yapısındaki emicilik kalitesi buharı çekme hızını doğrudan etkiler. Bu yüzden mikrofiber veya pamuklu dokuya sahip kalın bir el havlusu seçilmelidir.

Havlunun üzerinde herhangi bir deterjan veya yumuşatıcı kalıntısı olmaması gerekir. Bu sayede bulaşıklara ekstra bir koku ya da iz geçmesi tamamen önlenir.

Havlu Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Yöntemin uygulanışı son derece basit ve zahmetsiz:

  • Makinenin temizleme döngüsü bittikten sonra ve kurutma döngüsü başlamadan hemen önce bulaşık makinenizin kapağını hızlıca açın.

  • Havlunun büyüklüğüne göre, temiz ve kuru bir havluyu bulaşık makinesi kapağının iç kısmının ortasına serin.

  • Havlunun ön kısmından birkaç santimlik küçük bir bölümü makinenin dışında kalacak şekilde bırakın ve bulaşık makinesinin kapağını sıkıca kapatın.

  • Havluların içerideki tüm buharı emmesi için makineyi bu şekilde yaklaşık 20-30 dakika boyunca kendi haline bırakın.

Bu yöntem sayesinde, makine içinde yükselen sıcak buhar doğrudan kuru havlunun dokusuna çarpar.

Havlu, içerideki tüm yoğun nemi adeta bir sünger gibi emerek su damlacıklarının bulaşıkların üzerine geri damlamasını engeller.

Sürenin sonunda makine kapağını açtığınızda bardakların, porselenlerin ve cam eşyaların pürüzsüz, lekesiz ve pırıl pırıl bir parlaklığa ulaştığını göreceksiniz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
