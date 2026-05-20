Bir İçerik Üreticisi Yurt Dışında Yanlış Anlaşılan Türk İsimlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
20.05.2026 - 09:36 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 09:43

Türkiye'de günlük hayatta çok sık karşılaştığımız, kulağa son derece normal ve güzel gelen bazı isimler, sınır ötesine geçildiğinde bambaşka bir boyut kazanabiliyor. Küreselleşen dünyada çocuklarına isim seçen ebeveynlerin artık sadece kendi dillerini değil, küresel dillerdeki karşılıkları da hesaba katması gerekiyor. Aksi takdirde, çok severek koyulan bir isim, yurt dışında hiç beklenmedik akran zorbalıklarına veya kahkahalara davetiye çıkarabiliyor. Dil bariyerleri ve fonetik benzerlikler, masum bir ismi bir anda komik veya kaba bir argo kelimeye dönüştürebiliyor.

Çocuklara asla konulmaması gereken ve yurt dışında çok ciddi yanlış anlamalara sebep olan 10 popüler ismi listeleyen bir içerik üreticisinin videosu sosyal medyada viral oldu. Listede yer alan isimlerin yabancılar tarafından nasıl telaffuz edildiğini ve hangi kelimelerle karıştırıldığını duyanlar ciddi bir şaşkınlık yaşadı elbette. Videoya, yurt dışında yaşayan Türklerden de benzer deneyimler yaşadıklarına dair yorumlar geldi. 

Peki farklı dillerde kulağa garip gelen isimler var mı?

  • Umut: Türkçe 'ümit' anlamına gelen ve çok yaygın olan bu isim, Almancada 'Umut' olarak okunduğunda (özellikle sonundaki 't' vurgusuyla), Almanca 'Unmut' (hoşnutsuzluk, keyifsizlik, hoşnut olmama) kelimesine ses olarak aşırı derecede benzemektedir. Bu yüzden Almanca konuşanlar için negatif bir çağrışım yapabilir.

  • Savaş: 'Harp' anlamına gelen bu isim, kulağa zaten fonetik olarak sert gelir. Ancak Batı kültürlerinde, çocuğa doğrudan 'War' (Savaş) gibi agresif bir kelimenin isim olarak verilmesi genellikle şaşkınlıkla karşılanır.

  • Rabia: İspanyolcada 'Rabia' doğrudan 'Kudurma, kuduz hastalığı' veya 'Büyük öfke, hınç, gazap' anlamına gelir. Yani bir İspanyola 'Benim adım Rabia' dediğinde, kulağına 'Benim adım Öfke' ya da 'Benim adım Kuduz' gibi gelecektir.

  • Baran ismi Rusça söz konusu olduğunda tam anlamıyla bir 'kültür şoku' yaratıyor. Çünkü bu isim Rusçada birebir var olan ve günlük hayatta çok sık kullanılan bir kelime. Rusçada 'Баран' (Baran) doğrudan 'Koç' (erkek koyun) anlamına gelir. Ancak işin şanssız kısmı şu ki, tıpkı Türkçede birine 'Koyun' veya 'Öküz' dendiğinde hakaret kabul edilmesi gibi, Rusçada da birine 'Baran' demek yaygın bir hakarettir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
