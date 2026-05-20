Malatya'da Okullar Tatil mi? 20-21 Mayıs Malatya Okullar Tatil Edilecek mi?

İnci Öztürk - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 09:52

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedilen deprem, kentlerde büyük panik yarattı. Özellikle veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar takip ediliyor.

Peki Malatya'da okullar tatil mi? 20-21 Mayıs Malatya Okullar tatil mi?

Malatya'da Okullar Tatil mi 20-21 Mayıs?

Malatya'da okullar tatil edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan kentte eğitime bir gün süreliğine ara verildi.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 'Malatya'da okullar tatil mi?' sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer almıştı. Okulların, depremden sonra güvenli bir şekilde boşaltıldığı aktarıldı. Bu nedenle veliler ve öğrenciler, artçı sarsıntı ihtimali nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, Malatya'da eğitim öğretime bir gün ara verildi. Ancak henüz başka illerden tatil haberi gelmedi. 

21 Mayıs Malatya Okullar Tatil mi?

Okullar Malatya'da bir günlüğüne tatil edildi. Eğitime 21 Mayıs Perşembe günü devam edilecek.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
