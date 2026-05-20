Malatya'da Okullar Tatil mi? 20-21 Mayıs Malatya Okullar Tatil Edilecek mi?

Malatya'da okullar tatil edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan kentte eğitime bir gün süreliğine ara verildi.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 'Malatya'da okullar tatil mi?' sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer almıştı. Okulların, depremden sonra güvenli bir şekilde boşaltıldığı aktarıldı. Bu nedenle veliler ve öğrenciler, artçı sarsıntı ihtimali nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, Malatya'da eğitim öğretime bir gün ara verildi. Ancak henüz başka illerden tatil haberi gelmedi.

Okullar Malatya'da bir günlüğüne tatil edildi. Eğitime 21 Mayıs Perşembe günü devam edilecek.