Şener Üşümezsoy’dan Deprem Açıklaması: “6 Büyüklüğünde Yeni Deprem Olabilir”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 km derinliğinde meydana geldiğini söyledi. Paniğe neden olan deprem, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tv100'de depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depreme ilişkin şu açıklamaları yaptı:

'2020 Silivri depremi olduğu zaman bu fayın devamınındaki kırılmasına baktığın zaman sivrice'de atımı rahat olmuştu ve bütün enerji boşalmıştı ama Pötürge'ye geldiği zaman fay kırılmış gibiydi ama hiçbir atım yoktu. Bunun devamında 6'ya yakın bir depremin olacağını söylemiştim.

Kuzeydeki blok Battalgazi bloğu tek bir pararlde kırılamadığı için onun yerine pararlel sokaklardan akmaya çalışıyor. Bu da Battalgazi'de küçük küçük depremlere neden oluyor. Pötürge'de birçok küçük depremleri yaratıyor. Maksimum 6'ya varan depremler olabilir. Pütürge kırılmıyor onun yerine yan yollarda kırılmalar yapıyor. Pütürge’deki fay kırılmasının 6,5 altında bir deprem potansiyeli var.'