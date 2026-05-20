Şener Üşümezsoy’dan Deprem Açıklaması: “6 Büyüklüğünde Yeni Deprem Olabilir”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2026 - 10:13 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 11:57

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından uzman isimler tv100'de kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Pütürge kırılmıyor onun yerine yan yollarda kırılmalar yapıyor. Pütürge’deki fay kırılmasının 6,5 altında bir deprem potansiyeli var' dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 km derinliğinde meydana geldiğini söyledi. Paniğe neden olan deprem, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildi. 

Depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tv100'de depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Üşümezsoy, Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depreme ilişkin şu açıklamaları yaptı: 

'2020 Silivri depremi olduğu zaman bu fayın devamınındaki kırılmasına baktığın zaman sivrice'de atımı rahat olmuştu ve bütün enerji boşalmıştı ama Pötürge'ye geldiği zaman fay kırılmış gibiydi ama hiçbir atım yoktu. Bunun devamında 6'ya yakın bir depremin olacağını söylemiştim.

Kuzeydeki blok Battalgazi bloğu tek bir pararlde kırılamadığı için onun yerine pararlel sokaklardan akmaya çalışıyor. Bu da Battalgazi'de küçük küçük depremlere neden oluyor. Pötürge'de birçok küçük depremleri yaratıyor. Maksimum 6'ya varan depremler olabilir.  Pütürge kırılmıyor onun yerine yan yollarda kırılmalar yapıyor. Pütürge’deki fay kırılmasının 6,5 altında bir deprem potansiyeli var.'

İşte Şener Üşümezsoy'un deprem hakkındaki açıklamaları:

Şener Üşümezsoy 4 Mayıs'taki açıklamasında Malatya'da olabilecek depremden bahsetmişti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
