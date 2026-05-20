Baraj Tamamen Doldu, Köy Sular Altında Kaldı: Suların Yuttuğu Köyden Geriye Kalan Hüzünlü Manzara

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2026 - 10:36

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı’nın su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaşınca yıllardır süren değişim artık tamamen görünür hale geldi. Bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı eski köy sular altında kalırken, geriye yalnızca cami minaresinin sivri ucu kaldı. Suların ortasında yükselen minare görüntüsü de hüzünlü bir tablo oluşturdu.

Karakurt Baraj Gölü’nde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı.

Tahliyeyle birlikte eski yerleşim alanları tamamen sular altında kalırken, köyden geriye sadece minarenin üst kısmı kaldı. Havadan görüntülenen bölge, adeta geçmişin suyun altında kaybolduğu bir manzara sundu.

Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini ifade eden Ahmet Can Çetinkaya, 'Eskiden Karakurt köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Artık bakarak geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında sadece uzaktan bakıyoruz ve geçiyoruz' diye konuştu.

Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.

Barajın enerji üretimi ve su yönetimi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu belirtilirken, özellikle minarenin su üstünde kalan kısmı ile drona taş atan vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.

Tamamen suya gömülen caminin sadece minaresi görünüyor 👇

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
