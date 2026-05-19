Tarkan'dan Kendisine 'Besteci Değil' Diyen Şarkıcı Emre Kaya'ya Nahif Yanıt

Emre Kaya, Suat Filiz'in konuğu oldu ve müzik dünyasına dair samimi itiraflarda bulundu. Filiz, 'Senin kadar yaratıcı söz ve beste yazan ünlü erkekler sıralayacağım. Tepki verirsen seviniriz.' dedi ve erkek şarkıcıları saymaya başladı. Şarkıcıların arasında Mert Demir, Serdar Ortaç, Cem Adrian, Buray, Mabel Matiz, Kenan Doğulu ve Tarkan yer alıyordu.

Kaya, 'Tarkan için no ama diğerlerinin hepsi için okay.' ifadelerini kullandı. Şarkıcı Emre Kaya 'Tarkan besteci değil. Asla saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yok... Çok da saygı duyuyorum ve seviyorum. Fakat bestecilik başka bir durum, şarkı yazmak başka bir durum...Tarkan'ın sevebildiğim bir hit şarkısı yok. Ama diğer sanatçılardan, bestecilerden aldığı eserler inanılmaz, sesine inanılmaz yakışıyor. Bir insan her yerde olamaz zaten.' dedi.