Tarkan'dan Kendisine 'Besteci Değil' Diyen Şarkıcı Emre Kaya'ya Nahif Yanıt
Şarkıcı Emre Kaya, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Kelebek'ten Suat Filiz'in konuğu oldu. Müzik dünyası üzerine konuşan Emre Kaya, Tarkan yorumuyla sosyal medyada tepki çekti. Erkek besteciler hakkındaki yorumlarını samimi bir dille anlatan Kaya, Tarkan'ın bir besteci olmadığını söyleyince ortalık karıştı!
Herkes Tarkan'dan gelecek yanıtı beklerken megastardan nahif bir yanıt geldi.
Şarkıcı Emre Kaya'nın Tarkan hakkında söyledikleri kısa sürede gündem oldu.
Emre Kaya'nın bu sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de içerik üreticisi Faruk Teymur oldu.
İçerik üreticisi Faruk Teymur'un videosunda kullandığı ifadeler ise şu şekilde;
'Ya bir de buna soru sormuşlar. Ya adam diyor ki Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyor. Ya canım benim, Kuzu Kuzu'yu kim yaptı? Kuzu Kuzu... Türk popunun en iyi şarkılarından biri. Yani devrim, anladın mı? Ay şarkısını kim yaptı? Ya şu besteyi kim yaptı ya? Şuna baksana bir... Ölürüm Sana diye bir şarkı var. Ya yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, dinlemişse de belki, ya derdi ki 'Abi bunu nasıl ben yapmadım ya?' Salına Salına, Sinsice, Kır Zincirlerini, Unutmamalı... Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar İnci Tanem, anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı. Onun bestesini kim yaptı, sen mi yaptın? Aşk diye bir şarkısı var, Aşk... Dinledin mi? Nasıl bir beste? Ayrılık Zor diye bir şarkısı var mesela, o besteyi kim yaptı? Neyse yeter. Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını, sen biliyorsun. Bülent Ersoy'a iki tane şarkı vermiş, Spotify'da en çok dinlenen şarkıları Bülent Ersoy'un o şarkılar. Sibel Can'a vermiş Çakmak Çakmak, Çantada Keklik falan... Ajda Pekkan'a vermiş Yakar Geçerim diye, 2011 yılını yaktı geçti şarkı. Ama Tarkan besteci değil... Ya yürü git, saçma sapan!'
Tarkan da bu videoya nahif bir yorumla katkıda bulundu.
