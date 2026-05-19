Tarkan'dan Kendisine 'Besteci Değil' Diyen Şarkıcı Emre Kaya'ya Nahif Yanıt

İnci Öztürk - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 23:26

Şarkıcı Emre Kaya, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Kelebek'ten Suat Filiz'in konuğu oldu. Müzik dünyası üzerine konuşan Emre Kaya, Tarkan yorumuyla sosyal medyada tepki çekti. Erkek besteciler hakkındaki yorumlarını samimi bir dille anlatan Kaya, Tarkan'ın bir besteci olmadığını söyleyince ortalık karıştı!

Herkes Tarkan'dan gelecek yanıtı beklerken megastardan nahif bir yanıt geldi.

Şarkıcı Emre Kaya'nın Tarkan hakkında söyledikleri kısa sürede gündem oldu.

Emre Kaya, Suat Filiz'in konuğu oldu ve müzik dünyasına dair samimi itiraflarda bulundu. Filiz, 'Senin kadar yaratıcı söz ve beste yazan ünlü erkekler sıralayacağım. Tepki verirsen seviniriz.' dedi ve erkek şarkıcıları saymaya başladı. Şarkıcıların arasında Mert Demir, Serdar Ortaç, Cem Adrian, Buray, Mabel Matiz, Kenan Doğulu ve Tarkan yer alıyordu.

Kaya, 'Tarkan için no ama diğerlerinin hepsi için okay.' ifadelerini kullandı. Şarkıcı Emre Kaya 'Tarkan besteci değil. Asla saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yok... Çok da saygı duyuyorum ve seviyorum. Fakat bestecilik başka bir durum, şarkı yazmak başka bir durum...Tarkan'ın sevebildiğim bir hit şarkısı yok. Ama diğer sanatçılardan, bestecilerden aldığı eserler inanılmaz, sesine inanılmaz yakışıyor. Bir insan her yerde olamaz zaten.' dedi.

Emre Kaya'nın bu sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de içerik üreticisi Faruk Teymur oldu.

İçerik üreticisi Faruk Teymur'un videosunda kullandığı ifadeler ise şu şekilde;

'Ya bir de buna soru sormuşlar. Ya adam diyor ki Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyor. Ya canım benim, Kuzu Kuzu'yu kim yaptı? Kuzu Kuzu... Türk popunun en iyi şarkılarından biri. Yani devrim, anladın mı? Ay şarkısını kim yaptı? Ya şu besteyi kim yaptı ya? Şuna baksana bir... Ölürüm Sana diye bir şarkı var. Ya yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, dinlemişse de belki, ya derdi ki 'Abi bunu nasıl ben yapmadım ya?' Salına Salına, Sinsice, Kır Zincirlerini, Unutmamalı... Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar İnci Tanem, anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı. Onun bestesini kim yaptı, sen mi yaptın? Aşk diye bir şarkısı var, Aşk... Dinledin mi? Nasıl bir beste? Ayrılık Zor diye bir şarkısı var mesela, o besteyi kim yaptı? Neyse yeter. Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını, sen biliyorsun. Bülent Ersoy'a iki tane şarkı vermiş, Spotify'da en çok dinlenen şarkıları Bülent Ersoy'un o şarkılar. Sibel Can'a vermiş Çakmak Çakmak, Çantada Keklik falan... Ajda Pekkan'a vermiş Yakar Geçerim diye, 2011 yılını yaktı geçti şarkı. Ama Tarkan besteci değil... Ya yürü git, saçma sapan!'

Tarkan da bu videoya nahif bir yorumla katkıda bulundu.

Tarkan, içerik üreticisi Faruk Teymur'un videosuna aşağıdaki yorumu bıraktı:

'Çok teşekkür ederim Faruk kardeş🙏🏻 Paylaşımın mutlu etti…

Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyim😄😘

Çok sevgiler🫶'

Tarkan'ın yorumuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
