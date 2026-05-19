İlk Kez Türkiye'ye Geliyor: Travis Scott'ın İstanbul Konserindeki Bilet Fiyatları Şaşırttı
Dünyaca ünlü rap şarkıcı Travis Scott, ilk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak Travis Scott için toplamda 2 bin 500 bilet satışa açıldı.
“One Night Only in the Club with Travis Scott” adıyla gerçekleşecek olan bu özel etkinliğin biletleri de satışa çıktı. Genel alan ve sahne arkası biletleri kısa sürede tükendi.
Travis Scott İstanbul konser bileti fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu.
Bilet fiyatları 30 bin TL'den başlıyor, 80 bin TL'ye kadar çıkıyor.
