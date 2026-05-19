İlk Kez Türkiye'ye Geliyor: Travis Scott'ın İstanbul Konserindeki Bilet Fiyatları Şaşırttı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Dünyaca ünlü rap şarkıcı Travis Scott, ilk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak Travis Scott için toplamda 2 bin 500 bilet satışa açıldı. 

“One Night Only in the Club with Travis Scott” adıyla gerçekleşecek olan bu özel etkinliğin biletleri de satışa çıktı. Genel alan ve sahne arkası biletleri kısa sürede tükendi.

Travis Scott İstanbul konser bileti fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu.

Travis Scott, ilk kez İstanbul'da konser verecek.

ABD’li rapçi Travis Scott, Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta Grand Factory Tersane İstanbul’da düzenlenecek olan “One Night Only in the Club with Travis Scott” organizasyonunda sahne alacak olan Travis Scott, sınırlı bir kapasitede konser verecek. Konser alanı, yalnızca 2 bin 500 kişilik. 

Travis Scott'ın konser biletleri de satışa çıktı.

Bilet fiyatları 30 bin TL'den başlıyor, 80 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Satış sitesinde yer alan bilgilere göre genel alan biletleri 30 bin TL'den satışa sunuldu. 30 bin TL'lik 'Genel Alan' ve 60 bin TL'lik 'Sahne Arkası' biletlerinin tükendiği görüldü.

Geriye 40 bin ve 80 bin TL'lik konser biletleri kaldı. 

Travis Scott'ın konser biletlerinin en ucuzunun bile Türkiye'deki asgari ücretten fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Buna rağmen, 2.500 kişilik etkinlik için 52 bin ön kayıt yapıldığı görüldü.

'Özel deneyim' konseptiyle hazırlanan bu etkinliğin nasıl geçeceği şimdiden merak konusu oldu. Türkiye'de ilk kez konser verecek olan Travis Scott'ın İstanbul performansının, yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
