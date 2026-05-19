İlk Kez Türkiye'ye Geliyor: Travis Scott'ın İstanbul Konserindeki Bilet Fiyatları Şaşırttı

Satış sitesinde yer alan bilgilere göre genel alan biletleri 30 bin TL'den satışa sunuldu. 30 bin TL'lik 'Genel Alan' ve 60 bin TL'lik 'Sahne Arkası' biletlerinin tükendiği görüldü.

Geriye 40 bin ve 80 bin TL'lik konser biletleri kaldı.

Travis Scott'ın konser biletlerinin en ucuzunun bile Türkiye'deki asgari ücretten fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Buna rağmen, 2.500 kişilik etkinlik için 52 bin ön kayıt yapıldığı görüldü.

'Özel deneyim' konseptiyle hazırlanan bu etkinliğin nasıl geçeceği şimdiden merak konusu oldu. Türkiye'de ilk kez konser verecek olan Travis Scott'ın İstanbul performansının, yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor.