Kız Grupları Arasında Gerginlik: Aura'dan Manifest Konserinin Ardından İmalı Açıklama Geldi

Mira Hanım - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 16:43

'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi hit parçalarla kısa sürede popüler olan kız grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Binlerce kişinin izlediği konsere ayrıca yeni kız grupları da katıldı! Manifest'ten konserlerine katılan kız gruplarına teşekkür paylaşımı geldi.

Konserin ardından yeni çıkan kız gruplarından biri olan Aura, Manifest konserine dair açıklama yaptı.

Manifest, üst üste verdiği dört konserle gündemimize geldi.

Türkiye’nin son dönemde en çok konuşulan girlband’i Manifest, üst üste verdiği dört konserle magazin gündemine bomba gibi düştü. Manifest'in İstanbul'da verdiği konser serisinde, binlerce hayran saatler öncesinden arena çevresini doldurdu. Dev LED ekranlar, ışık şovları ve nefes kesen performanslar izleyenleri büyüledi. 

Manifest konserine ayrıca yeni çıkan kız grupları da katıldı.

Manifest’in menajerinin, konser serisinin son günü yeni çıkan kız gruplarını davet ettiği ortaya çıktı. Bu gruplardan biri de Aura oldu.

Ancak Aura grubunun konsere katılmaması, iki kız grubunun arasında bir gerginlik olduğu yönünde yorumlandı.

Çok geçmeden Aura cephesinden bu iddialara yanıt geldi. 

Aura grubu, davetin organizasyona yalnızca birkaç saat kala yapıldığını ve bu nedenle katılım sağlamalarının mümkün olmadığını belirtti.

Manifest'in menajeri, konserin ardından "Katılan tüm kız gruplarına teşekkür ederiz." paylaşımı yaptı.

Haliyle bu paylaşımın, geceye katılmayan tek kız grubu Aura’yı hedef gösterme olduğu düşünüldü. Bunun üzerine Aura’nın yapımcısı Anıl Tiryaki’den dikkat çeken bir açıklama geldi:

“Konsere son 3-4 saat kala çağırılmak ne kadar doğru? Böyle bir davete katılmamız ne yazık ki mümkün değildi. Ayrıca bizim grubumuz çıktığında, yıllardır arkadaş olmamıza rağmen Tolga beni takipten çıktı, üç gün boyunca bir kez bile tebrik edilmedik. Ama biz yine de Manifest grubunu seviyoruz ve destekliyoruz.”

Gelecekte Manifest ve Aura gruplarının arasının nasıl olacağı merak konusu!

Manifest'in Ülker Spor ve Etkinlik Salonu sahnesinde 15 Mayıs’ta başlayan konser serisi ses getirmeye devam ediyor. Sosyal medyada Manifest'in konser serisine dair paylaşımlar yapılıyor. Ayrıca konsere birbirinden ünlü isimlerin de gittiği görülüyor.

Öte yandan Aura, Türkiye’de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en yeni temsilcilerinden biri oldu. Çıkış yapar yapmaz sosyal medyanın en çok konuşulan gruplarından biri olan Aura, güçlü dans performansları, iddialı styling seçimleri ve yüksek enerjili sahne şovlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bakalım bu konuda başka gelişmeler yaşanacak mı? 

