Emekli Maaşı Taşıma Kararı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Nida Ataman
19.05.2026 - 17:01

Emekli maaşı taşımak kulağa ilk başta aynı maaş işte, ne değişecek gibi geliyor olabilir ama işin içine promosyonlar, ek avantajlar ve bankaların sunduğu hizmetler girince olay küçük bir araştırma yarışına dönüşüyor. Tabii burada sadece yüksek rakama bakıp karar vermemek gerekiyor. Çünkü bazen en yüksek promosyonu veren banka günlük kullanımda insanı biraz yorabiliyor. O yüzden maaş nereye taşınmalı sorusunun cevabı kişiden kişiye değişiyor. Gel, emekli maaşı taşıma kararı verirken nelere dikkat edilmeli birlikte bakalım.

Promosyonlar genelde güzeldir ama küçük yazıları da okuyalım.

Emekli maaşı taşırken ilk dikkat edilen konu genelde promosyon oluyor. Bu çok normal çünkü bankalar yeni müşteri kazanmak için ciddi rakamlar sunabiliyor. Ancak burada önemli olan nokta promosyonun hangi şartlarla verildiği. Bazı bankalar otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ya da belirli süre maaşı taşıma şartı isteyebiliyor. Aman ne olacak deyip geçmemek lazım sonradan sürpriz yaşamamak için detayları mutlaka okumak gerekiyor.

Ek avantajlar bazen promosyondan daha değerli olabiliyor.

Bazı bankalar ücretsiz havale ve EFT imkanı sunarken bazıları emeklilere özel yüksek faizli hoş geldin faizi verebiliyor. Kimi bankalar kredi kartı aidatını kaldırıyor kimileri ise ücretsiz sigorta gibi ekstra hizmetlerle işi daha avantajlı hale getiriyor. İlk bakışta çok da önemli değil gibi duran bu detaylar zaman geçtikçe ciddi rahatlık sağlayabiliyor. Bu yüzden maaş taşıma kararı verirken sadece promosyon miktarına değil günlük hayatta işine yarayacak ek avantajlara da mutlaka göz atmak gerekiyor.

Şube yakın mı yoksa her işlem mini bir macera mı olacak?

Bankacılık uygulamaları gelişti ama bazen insan yine de şubeye gitmek isteyebiliyor. Özellikle emekliler için bankanın eve yakın olması hala büyük avantaj. Çünkü bir işlem için iki otobüs değiştirip şehir turuna çıkmak pek keyifli olmuyor. Eğer dijital bankacılık kullanımı zor geliyorsa ulaşımı kolay bir banka seçmek hayatı ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Mobil uygulama önemli çünkü artık herkes EFT yapıyor.

Birçok emekli artık mobil bankacılığı aktif kullanıyor. Maaşı kontrol etmek, fatura ödemek ya da havale yapmak için uygulamanın basit ve anlaşılır olması büyük rahatlık sağlıyor. Bazı uygulamalar o kadar karışık olabiliyor ki insan yanlışlıkla kredi başvurusu yapacak diye korkuyor. Bu yüzden kullanıcı dostu bir uygulama sunan bankalar ekstra puan topluyor.

Sözleşme süresini bilmeden imza atmak yok.

Çoğu banka maaş taşıma işleminde belirli bir taahhüt süresi istiyor. Genellikle bu süre 3 yıl oluyor. Eğer bu süre dolmadan başka bankaya geçmek istersen alınan promosyonun bir kısmını geri ödemen gerekebiliyor. Bu yüzden beğenmezsem hemen değiştiririm düşüncesi her zaman mümkün olmayabiliyor.

Faturalar eski bankada kalırsa ay sonunda minik bir panik yaşanabilir.

Emekli maaşını yeni bankaya taşırken en sık unutulan konulardan biri otomatik ödeme talimatları oluyor. Elektrik, su, doğalgaz, internet ya da kredi kartı ödemeleri hala eski bankada kayıtlı kalabiliyor. Bu durum da fark edilmediğinde geciken ödemelere ve küçük sürprizlere yol açabiliyor.

Herkese iyi gelen banka sana uymayabilir.

Çevrenden çok fazla öneri duyabilirsin. Ben şu bankadan çok memnunum cümlesi emekli maaşı döneminin klasiklerinden biri. Ama herkesin beklentisi farklı. Kimisi yüksek promosyon ister kimisi şube kolaylığı arar kimisi de sadece uygulaması rahat olsun ister. Bu yüzden en doğru tercih senin kullanım alışkanlıklarına uygun olan banka oluyor.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
