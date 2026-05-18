Nöroekonomi Nedir? Finansal Kararlar Alırken Beynimizdeki Dopamin Nasıl Kontrol Edilir?

Beynimizin ödül sinyali olan dopamin aslında sadece sonucun tadını çıkarmıyor o sonuca giden yoldaki heyecanı da besliyor. Yeni bir telefon almayı hayal ettiğiniz o anlarda dopamin seviyeniz tavan yaparak sizi o ürünü almaya zorluyor. Bu hormonun temel görevi hayatta kalmamızı sağlamak olsa da modern dünyada kredi kartı limitlerini zorlamamıza neden olan bir motivasyon kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer kendinizi kontrol etmezseniz dopaminin yarattığı o anlık haz bulutu geçtikten sonra kendinizi kredi kartı ekstrenizle baş başa bulursunuz. Dopaminin bu tatlı oyununa gelmemek için onun nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz gerekiyor.