Norveç Varlık Fonu’nun Sırrı: Bir Ülke Gelecek Nesilleri İçin Nasıl Dev Bir Servet Kurdu?

Bu kadar büyük bir paranın olduğu yerde yolsuzluk olur mu diye düşünüyorsanız Norveç’te bu işler pek öyle yürümüyor. Fonun internet sitesine girdiğinizde hangi saniye ne kadar para kazanıldığını ve yatırımların durumunu anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Gizli saklı hiçbir iş çevrilmediği için halkın yönetime ve fona olan güveni her zaman en üst seviyede kalıyor. Yöneticilerin maaşlarından yapılan hatalara kadar her detay kamuoyuyla dürüstçe paylaşılıyor. Haliyle de şeffaflık kültürü sayesinde fonun geleceği siyasi çekişmelerin veya kişisel çıkarların kurbanı olmaktan kurtuluyor. Demokrasinin ve dürüstlüğün bir ülkeyi nasıl zenginleştirebileceğinin en somut kanıtı diyebiliriz.