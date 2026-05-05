Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Altından Sonra Sıra Bakırda mı?

05.05.2026 - 14:01

Son zamanlarda Kapalıçarşı koridorlarında veya kuyumcu vitrinlerinde gözünüze çarpmıştır; altın ve gümüşün yanına bir de o kızıl ışıltısıyla bakır külçeler eklendi. 'Altın uçtu gitti, bari bakır alalım' diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ancak Dr. Hakan Özerol, bu yeni parlayan trendin aslında göründüğü kadar masum olmayabileceği konusunda bizi tatlı sert bir dille uyarıyor.

İşte bakır yatırımı yapmayı düşünenlerin bilmesi gereken o detaylar:

Yeni bir trend başlıyor!

Altın ve gümüş fiyatları zirveleri zorlayınca, yatırımcılar doğal olarak henüz keşfedilmemiş ve ucuz kalmış metallere yönelmeye başladı. 2024'ün sonlarından itibaren hayatımıza giren bu bakır külçe modası, aslında tamamen bu arayışın bir sonucu. Bazı kuyumcuların 'Sıra artık bakırda' demesiyle işler bir anda ciddiye bindi; fakat Dr. Hakan Özerol, her metalin fiyatının sonsuza kadar artmayacağını hatırlatıyor.

Saklaması oldukça zor.

Altını koy kutuya, 50 yıl sonra çıkar; aynı parlaklıkta durur. Ama bakır? Bakır nazlıdır. Hava alırsa kararır, nem bulursa yeşillenir. Eğer evinizde nemsiz ve hava geçirmeyen özel bir alanınız yoksa, külçeleriniz bir süre sonra eski bir inşaat malzemesi gibi görünebilir. Yıllar boyu saklayacaksanız, ciddi bir temizlik ve bakım süreci sizi bekliyor olacak.

İşin en can alıcı noktası ise maliyet kısmı.

Bakır aslında bir sanayi metali olduğu için her yerde hurdasını veya ham halini bulmak mümkün. Ancak külçe haline getirildiğinde fiyatı bir anda katlanıyor. Öyle ki, külçe bakırın kilo fiyatı bugünlerde sanayide kullanılan bakırdan 25-30 bin lira, hatta bazen 35 bin lira daha pahalıya satılabiliyor. Yani siz daha en baştan ciddi bir fark ödeyerek işe başlıyorsunuz.

Kâra geçmek için çok sabırlı olmalısınız.

Diyelim ki bir miktar bakır külçesi aldınız ve kenara koydunuz. Ödediğiniz o büyük fiyat farkı yüzünden, bakırın dünya piyasasındaki fiyatı %25-30 artsa bile siz ancak aldığınız fiyata geri gelmiş oluyorsunuz. Yani yatırımınızın gerçekten kâr ettirmesi için bakırın fiyatının inanılmaz seviyelere çıkması gerekiyor.

Dr. Hakan Özerol'un uyarısı net:

Her yeni çıkan trende, her 'sıradaki bu' denilen şeye balıklama atlamayın. Bakır fiziksel olarak zor, maliyet olarak (külçe bazında) pahalı bir tercih olabilir.

Altından sonra sıra bakırda mı? 🧐 Dr. Hakan Özerol, bakır yatırımının bilinmeyen risklerini anlatıyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
