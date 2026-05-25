Orta Sınıfın Değişimi: Yıllara Göre Veriler Orta Sınıf Hakkında Ne Söylüyor?

Erkan Tuna Budak
25.05.2026 - 17:01
Eskiden beyaz yaka bir çalışan, güvenli bir yaşama sahipti ve toplumsal olarak kolaylıkla yükselebiliyordu. Bugün ise veriler, orta sınıfın asgari ücret bandında eşitlendiğini ve mülk sahibi olmanın bir hayale dönüştüğünü gösteriyor.

Bu veriler bize başka neler söylüyor?

Orta sınıfın temel belirleyicisi mülkiyet oldu.

Eski düzende sosyal sınıfı kültürel birikim ve meslek belirlerken bugün sınıfsal ayrımın tek bir çizgisi var: Varlık sahipliği.

Enflasyon krizleri patlamadan önce ev, arsa veya bunlar yerine sadece döviz edinebilmiş kesim ile yalnızca maaşına bağımlı çalışanlar arasındaki makas onarılamaz şekilde açıldı. 2020 sonrasındaki varlık enflasyonuyla birlikte sosyal statüyü artık bordrolar değil, tapu kayıtları belirliyor.

Aralığı genişleterek 2006 ve 2026 verilerini incelediğimizde orta sınıfın geliri artık asgari ücrete geriledi. Bu ne anlama geliyor?

Bir ülkede orta sınıfın durumunu anlamanın en iyi yolu 'ortanca gelire' bakmaktır. İPA (İstanbul Planlama Ajansı) verileri, toplumun ortasındaki çalışanın nasıl yavaş yavaş asgari ücretliye dönüştüğünü kanıtlıyor:

  • 2006: Ortanca gelir, asgari ücretin tam 2,7 katıydı. Orta sınıf, alt gelir grubundan net bir şekilde ayrışıyordu.

  • 2014-2016: Oran yavaş yavaş eriyerek 2,1 ile 1,9 kat bandına indi.

  • 2018-2022: Kur şokları ve enflasyonla birlikte bu oran 1,7'den 1,4 kata kadar çakıldı.

  • 2026: Günümüzde makas tamamen kapandı ve ortanca gelir asgari ücretin 1,2 - 1,4 katı seviyesine indi. Türkiye'de 'ortalama maaş' ile 'en düşük maaş' aynı anlama gelmeye başladı.

Orta sınıfın değişimine bir de kur gözünden bakalım.

Türkiye'de kurumsal hayatta çalışan eğitimli orta sınıfın küresel ölçekteki gelir kaybı oldukça sert oldu. 2014 yılında ortalama bir beyaz yakalının aylık maaşı 1.237 dolar seviyesindeyken 2018'deki kur krizleriyle 850 dolarlara geriledi. Günümüzde ise çalışanların yılları deviren tecrübe ve kıdem artışlarına rağmen bu ortalama hala 900 doların altında kalıyor. Çalışanlar tecrübe kazandıkça alım gücü olarak fakirleşiyor diyebiliriz.

Para artınca aslında azalıyor. Kafalar karıştıysa şu açıdan bakalım: Reel alım gücü ne durumda?

Cebimize giren paranın rakamsal olarak büyümesi, değerinin korunduğu anlamına gelmiyor. İPA’nın alım gücü verilerine göre 2007 yılında bir hane halkının sahip olduğu 100 birimlik reel satın alma gücü, enflasyon karşısında 2025-2026 bandında 35 birime kadar düştü. Alım gücünün yüzde 65'i yıllar içinde tamamen buharlaştı.

Avrupa'da bir konuda birinciyiz. 👀 Tahminleri alalım.

TÜİK verilerine göre pastanın bölüşümünde de tablo giderek bozuldu. 2014'te en zengin yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay yüzde 45,9 seviyelerindeydi. 2023-2025 döneminde bu oran yüzde 48,1'e ulaştı. En yoksul yüzde 20'nin payı ise sadece yüzde 6,3'te kaldı. Bu durum Türkiye'yi 0,461'lik Gini katsayısı ile Avrupa'da gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumuna getirdi.

Gini katsayısı, bir ülkedeki veya toplumdaki gelir dağılımının ne kadar adaletli olduğunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir hesaplama yöntemidir. En basit anlatımıyla paranın toplumdaki insanlar arasında ne kadar eşit paylaşıldığını ya da bir noktada ne kadar yığıldığını gösterir.

Zirve ve dip arasındaki fark epey yüksek. Bu yüzden sınıf atlamak da epey zorlaştı.

DİSK-AR analizlerine baktığımızda sosyal hareketlilik epey yavaşladı. Hatta neredeyse imkansız. Bugün Türkiye’de en zengin yüzde 5’lik dilimin ortalama geliri, en yoksul yüzde 5’in tam 31 katı. Eğitimle, liyakatle veya tasarruf ederek bu devasa farkı kapatmak matematiksel olarak imkansız hale geldiği için alt gelir grubunda doğanların aynı grupta kalma oranı yüzde 68'in üzerine çıktı.

Orta sınıfın bir diğer özelliği de "mülksüzleşme" oldu.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve iyi okullardan mezun eğitimli vatandaşlar, günümüzün yeni yoksulları oldu. Kira fiyatlarının ortalama uzman maaşlarını yutması, maaşlı çalışanlar için ev sahibi olmayı bir hedef olmaktan çıkardı. Toplum artık 'zamanında ev almış olanlar' ve 'ömür boyu kiraya mahkum edilenler' olarak kesin hatlarla ikiye ayrıldı.

"Ruj Etkisi" kavramı da orta sınıfla özdeşleşmeye başladı. Hemen açıklayalım.

Mekanların dolu olması veya lüks telefon satışları bir refah göstergesi olmaktan çıktı. İnsanlar ev ve araba almak ya da iş kurmak gibi kalıcı ekonomik hedeflere ulaşma umudunu kestikleri zaman ellerindeki kısıtlı bütçeyi anlık psikolojik tatmin sağlayan küçük lükslere yönlendirir. Alışveriş merkezlerinde ya da mekanlarda harcama yapan insanlar, geleceğe yatırım yapmaktan vazgeçip iyi bir kahve veya yemekle bugünü kurtarmaya çalışan bir kitlenin yansıması oldu.

Kuşaklar arası refah kaybına değinmeseydik olmazdı.

Tarih boyunca ilk defa bir neslin ebeveynlerinden daha düşük bir ekonomik standarda mahkum olduğunu söylersek iddialı konuşmuş olmayız. Çünkü lise mezunu, zamanında ufak kooperatif taksitleriyle ev sahibi olmuş bir ebeveynin barınma ve ekonomik güvencesi, bugün birkaç dil bilen, yüksek lisanslı ve kurumsal bir şirkette çalışan çocuğunda pek de bulunmuyor.

Borç yapmak ve sadece günü kurtarmak mı? Yalnız değilsiniz.

Alıştığı yaşam standartlarından kopmak istemeyen orta sınıf, aradaki devasa gelir açığını geleceğini resmen ipotek ederek kapatmaya çalıştı. DİSK-AR araştırmalarına göre 2025-2026 itibarıyla Türkiye'de kurumsal olmayan nüfusun yüzde 60,9'u borçlu durumda. Kredi kartları ve tüketici kredileri, eski orta sınıfın tamamen çökmesini geciktiren ve sürekli çevrilmeye çalışılan son araçlar haline geldi.

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
