Orta Sınıfın Değişimi: Yıllara Göre Veriler Orta Sınıf Hakkında Ne Söylüyor?

TÜİK verilerine göre pastanın bölüşümünde de tablo giderek bozuldu. 2014'te en zengin yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay yüzde 45,9 seviyelerindeydi. 2023-2025 döneminde bu oran yüzde 48,1'e ulaştı. En yoksul yüzde 20'nin payı ise sadece yüzde 6,3'te kaldı. Bu durum Türkiye'yi 0,461'lik Gini katsayısı ile Avrupa'da gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumuna getirdi.

Gini katsayısı, bir ülkedeki veya toplumdaki gelir dağılımının ne kadar adaletli olduğunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir hesaplama yöntemidir. En basit anlatımıyla paranın toplumdaki insanlar arasında ne kadar eşit paylaşıldığını ya da bir noktada ne kadar yığıldığını gösterir.