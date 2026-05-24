article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bahşiş Kültürü Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Bahşiş Kültürü Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bahşiş aslında pek bilinen bir konu değil. Bahşiş bırakılıp bırakılmayacağı ya da ne kadar bırakılacağı yere göre değişebiliyor. Peki sen bahşiş kültürü hakkında ne kadar bilgilisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç ve başlayalım!

2. Yaşını da seçer misin?

3. Restoranda güzel bir yemek yedin. Hesap gelince ne yaparsın?

4. Hesap fazla tutsa da bahşiş verir misin?

5. Hesapta servis ücreti alındığında ne yapıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Taksi 195 lira tuttu. 200 liran var. Kalanını bekler misin yoksa "üstü kalsın" mı dersin?

7. Kafelerdeki bahşiş kutuları hakkında düşüncen ne?

8. Otelde valizini taşıyan görevliye bahşiş vermeye olumlu bakıyor musun?

9. Self servis olan yerlere bahşiş bırakır mısın?

10. Bahşiş sence gerekli mi?

Sen bahşişin ne olduğunu hiç bilmiyorsun!

Senin bahşiş hakkında hiçbir fikrin yok. Ne zaman, kime, ne kadar bahşiş verilmesi gerektiğini hiç bilmiyorsun. Genelde başkaları ne zaman ve ne kadar bahşiş veriyorsa sen de onlara bakarak veriyorsun. Çünkü sana göre hesabı ödemek yeterli. Ama her zaman bahşiş hesaba dahil olmuyor. O yüzden senin bu konuyu öğrenmen gerek!

Sen bu işi biraz çözmüşsün!

Bahşişle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun diyemeyiz ama bilgin de çok fazla değil açıkçası. Yani genel olarak verileceğini biliyorsun ama ne kadar verilmesi gerektiğini pek kestiremiyorsun. Restoranda yemek yedikten sonra bahşiş bırakıyorsun ama başka nerelerde bırakılması gerektiğini bilmiyorsun mesela. Sen biraz çabalayarak bu işi çözersin aslında!

Sen bu işi biliyorsun!

Bahşişin ne olduğunu sen çözmüşsün. Yani sadece para vermediğini, aslında aldığın hizmetinin karşılığında bir geri bildirim verdiğini çok iyi biliyorsun. O yüzden de bahşiş vermek senin için oldukça önemli. Kime, ne zaman, ne kadar bahşiş vereceğini biliyorsun ve ona göre de davranıyorsun. Yani sen bahşiş işini çok iyi kavramışsın diyebiliriz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın