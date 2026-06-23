Dahilde İşleme Rejimi (DİR) üreticiyi ve ihracatçıyı desteklemek için kurulan bir sistemdir. Yurt dışından getirdiğin hammaddeyi iç piyasada satmayıp işleyerek tekrar yurt dışına satacaksan devlet senden ithalat aşamasında vergi almaz.
İthalat ve İhracat Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
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İlkokulda sık sık karıştırdığımız ithalat ve ihracat terimlerini büyüdükçe ezberledik. E madem büyüdük, biraz daha derine inmeyelim mi?
İkisiyle ilgili diğer terimleri de inceleyelim. Bakalım kaç doğru yapacaksın?
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1. İthal edilen hammaddelerin Türkiye'de bir işlemden geçtikten sonra tekrar ihraç edilmesi durumunda gümrük vergilerinden muaf tutulmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
2. İthal edilen bir ürünün kendi ülkesindeki normal satış değerinden daha düşük bir fiyatla Türkiye'ye sokulması halinde yerli üreticiyi korumak amacıyla alınan vergiye ne ad verilir?
3. İthalatçının malı gümrük ambarından veya geçici depolama yerinden çekebilmesi için taşıyıcı firmadan almak zorunda olduğu "teslim talimat formu" niteliğindeki belge hangisidir?
4. İthal edilecek ürünlerin miktar, kalite veya fiyat gibi özelliklerinin sipariş detaylarına uygun olup olmadığını kanıtlamak için bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından hazırlanan evrak hangisidir?
5. FOB (Free on Board) teslim şeklinde malların sorumluluğu ve riskleri tam olarak hangi noktada alıcıya (ithalatçıya) geçer?
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6. Uluslararası ticarette satıcının (ihracatçının) parasını alabilmesi için en yüksek güvenceyi sağlayan ve ödeme garantisinin alıcının bankası tarafından verildiği yöntem hangisidir?
7. "Proforma Fatura" teriminin dış ticaretteki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
8. Uluslararası ticarette eşyanın gemi, uçak, tır veya tren gibi bir araçla taşınması karşılığında taşıyıcı firmaya ödenen ücrete ne denir?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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