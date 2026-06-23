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Kimin Evine Giderseniz Gidin Tıpkı Kendi Mutfağınızdaymış Hissi Yaratan Yazısız Kurallar

etiket Kimin Evine Giderseniz Gidin Tıpkı Kendi Mutfağınızdaymış Hissi Yaratan Yazısız Kurallar

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 10:27
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Mutfakta herkesin uyguladığı yazısız kurallar mutlaka vardır. Bu nedenle birinin mutfağına girince çok fazla da zorlanmazsınız. Örneğin çatal kaşıkların nerede olduğunu bilirsiniz. Mutfak bezi elinize geçtiğinde nereye koyacağınızı bilirsiniz. 

Gelin, yazısız mutfak kurallarına bakalım.

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1. Bezin rengi farklılık gösterse de mutfak bezi her daim lavabonun önündedir!

1. Bezin rengi farklılık gösterse de mutfak bezi her daim lavabonun önündedir!

Bu sarı bezlerin yeni nesil renkleri mevcut ama hepimizin sarı bez olarak bildiği bez bulaşık yıkandıktan sonra etrafı şöyle bir siler ardından katlanarak lavabonun önündeki yerini alır.

2. Buzdolabının yumurta bölümündeki kadrolu limon

2. Buzdolabının yumurta bölümündeki kadrolu limon

O limonun ne suçu var hiç birimiz bilmiyoruz. İkiye kesilen limonun kullanılmayan yarısı kesinlikle kurumaya yumurtaların yanına bırakılır.

3. Buzdolabına ait olmayan her şey için bir raf vardır!

3. Buzdolabına ait olmayan her şey için bir raf vardır!

Oje, parfüm, ilaçlar ve aklınıza gelen birçok şeyin yeri olmamasına rağmen buzdolabında bulunma durumu vardır. Onlara özel bir raf ayrılır.

4. Yüz tane bıçak arasında sadece bir tanesi iyi keser.

Evet bu keskin bıçağı asla bulaşık makinesine koyamazsın, yıkar yıkar baştan kullanırsın.

5. Ekmek kesen ise tek bir bıçak vardır, aman ha onunla başka bir şey doğramayın!

Evet kazara onunla soğan falan doğrarsanız annenizden yiyeceğiniz azardan biz sorumlu değiliz.

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6. Ocağın hemen yanında duran üçlü: Tuz, Şeker, Çay

6. Ocağın hemen yanında duran üçlü: Tuz, Şeker, Çay

7. Mutfakta ilk göze çarpan çekmece çatal kaşıklara aittir

7. Mutfakta ilk göze çarpan çekmece çatal kaşıklara aittir
cdn.privatego.com

Evet ilk çekmecede her zaman çatal kaşıklar durur kalan çekmece sıralaması da genel olarak şu şekilde devam eder; (değişkenlik gösterebilir)

  • Kepçe, spatula, çırpma teli gibi büyük aletler

  • El bezleri

  • Poşetler ya da atıştırmalıklar

8. Her evin favori bıçağı gibi favori teflon tavası vardır

Belki farkında bile değilsinizdir. Evde bir çok tava tencere olabilir ama bunlar içinden yalnızca bir tanesi favori sınıfına girmiştir, bu nedenle sık sık o kullanılır.

9. Her evde kesinlike sadece balık kızartmak için ayrılan bir tava vardır

Bunun nedeni muhtemelen balığın kokusudur. Ama bu balık tavası genel olarak evin en büyük ve eski tavası seçilir. Bir nevi kullanılmayan tişörtlerin yer bezi olması gibidir. Yeni tava alınınca bunun kaderi balık tavası olmaktır.

10. Dolabın kıyısında köşesinde kalmış atılmaya kıyılamayan soslar

10. Dolabın kıyısında köşesinde kalmış atılmaya kıyılamayan soslar

Bu soslar işe yarar nasılsa denilerek eve gelen yemek siparişinden sonra dolaba konulmuştur. Hiçbir zaman işe yaramamış olmaları bir yana çoğunun son kullama tarihi geçmiştir ama kimse kıyıp da onları çöpe atamaz.

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11. Bu üçlünün saklama alanı mutfak balkonu!

11. Bu üçlünün saklama alanı mutfak balkonu!

Eğer mutfakta balkon yoksa bu durumda arka odanın balkonunda bulunurlar.

12. Fırın kullanılmadığı zamanlarda abur cubur ve pastane ürünü dolabıdır

12. Fırın kullanılmadığı zamanlarda abur cubur ve pastane ürünü dolabıdır

Buna ek olarak fazladan tepsiler de iç içe konularak fırının içerisinde saklanır.

13. Mutfak önlüklerinin yeri kapının arkasıdır

13. Mutfak önlüklerinin yeri kapının arkasıdır

Bulaşık için yardım edecekseniz hemen kapının arkasına göz atın derim. Eğer sürgülü kapısı olan bir mutfaktaysanız hemen kapının yan tarafında bulunur.

14. Nostaljik küçük ev aletleri dolapların en üst raflarındadır

14. Nostaljik küçük ev aletleri dolapların en üst raflarındadır

90'larda aşırı moda olan tatsız tuzsuz mısır patlatan makineniz ve annenizin çeyiziyle gelen yumurta haşlama makinesi?! Şu an en üst raflarda tozlanıyor di mi?

Siz de aklınıza gelen kuralları bizimle paylaşın!

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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