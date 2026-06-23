Kimin Evine Giderseniz Gidin Tıpkı Kendi Mutfağınızdaymış Hissi Yaratan Yazısız Kurallar
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Mutfakta herkesin uyguladığı yazısız kurallar mutlaka vardır. Bu nedenle birinin mutfağına girince çok fazla da zorlanmazsınız. Örneğin çatal kaşıkların nerede olduğunu bilirsiniz. Mutfak bezi elinize geçtiğinde nereye koyacağınızı bilirsiniz.
Gelin, yazısız mutfak kurallarına bakalım.
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1. Bezin rengi farklılık gösterse de mutfak bezi her daim lavabonun önündedir!
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2. Buzdolabının yumurta bölümündeki kadrolu limon
3. Buzdolabına ait olmayan her şey için bir raf vardır!
4. Yüz tane bıçak arasında sadece bir tanesi iyi keser.
5. Ekmek kesen ise tek bir bıçak vardır, aman ha onunla başka bir şey doğramayın!
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6. Ocağın hemen yanında duran üçlü: Tuz, Şeker, Çay
7. Mutfakta ilk göze çarpan çekmece çatal kaşıklara aittir
8. Her evin favori bıçağı gibi favori teflon tavası vardır
9. Her evde kesinlike sadece balık kızartmak için ayrılan bir tava vardır
10. Dolabın kıyısında köşesinde kalmış atılmaya kıyılamayan soslar
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11. Bu üçlünün saklama alanı mutfak balkonu!
12. Fırın kullanılmadığı zamanlarda abur cubur ve pastane ürünü dolabıdır
13. Mutfak önlüklerinin yeri kapının arkasıdır
14. Nostaljik küçük ev aletleri dolapların en üst raflarındadır
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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