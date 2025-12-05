Zam Yapılmayacak! 'Bazı' Memurlara Kötü Haber: Tartışmalara Neden Olan 30 Bin TL Memur Zammı İptal Oldu!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, ancak kamuoyunda büyük tartışma yaratan, yönetici ve uzman pozisyonundaki personelin maaşlarına 30 bin Türk Lirası tutarında seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, gelen yoğun tepkiler üzerine meclis gündeminden geri çekildi. Vergi Paketi'ne eklenmesi beklenen bu teklif, yalnızca belirli bir zümreyi kapsadığı gerekçesiyle 'eşitlik' ilkesine aykırı bulunduğu için eleştiriliyordu.
Yönetici ve uzman kadrosundaki memurları ilgilendiren zam düzenlemesi iptal edildi!
NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
