Zam Yapılmayacak! 'Bazı' Memurlara Kötü Haber: Tartışmalara Neden Olan 30 Bin TL Memur Zammı İptal Oldu!

Kamu kurumlarında görevli yönetici ve uzman kadrosundaki yaklaşık 30 bin kişiyi yakından ilgilendiren seyyanen zam önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aşamasında geri çekildi. AKP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan hızla geçen düzenleme, maaşlara brüt 30 bin TL tutarında ek bir ödeme yapılmasını öngörüyordu.

Bu teklifin ana amacı, kamudaki nitelikli iş gücünün özel sektöre kayışını engellemek ve bürokratik kadroları cazip kılmaktı. Ancak, kamu çalışanlarının çok küçük bir bölümünü kapsayan bu zam, memurlar arasında haksızlık ve eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle geniş bir kesimin tepkisini çekmişti. Düzenlemenin Vergi Paketi'ne bir önergeyle eklenmesi beklenirken, kamuoyundan yükselen itirazlar siyasi iradenin geri adım atmasına neden oldu. Düzenlemenin teklif metninden çıkarılmasıyla birlikte, uzman ve yönetici kadrolarına yönelik maaş iyileştirmesi girişimi şimdilik askıya alınmış oldu.