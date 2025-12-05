onedio
Zam Yapılmayacak! 'Bazı' Memurlara Kötü Haber: Tartışmalara Neden Olan 30 Bin TL Memur Zammı İptal Oldu!

Memur Zammı Memur maaşları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 08:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, ancak kamuoyunda büyük tartışma yaratan, yönetici ve uzman pozisyonundaki personelin maaşlarına 30 bin Türk Lirası tutarında seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, gelen yoğun tepkiler üzerine meclis gündeminden geri çekildi. Vergi Paketi'ne eklenmesi beklenen bu teklif, yalnızca belirli bir zümreyi kapsadığı gerekçesiyle 'eşitlik' ilkesine aykırı bulunduğu için eleştiriliyordu.

Yönetici ve uzman kadrosundaki memurları ilgilendiren zam düzenlemesi iptal edildi!

Kamu kurumlarında görevli yönetici ve uzman kadrosundaki yaklaşık 30 bin kişiyi yakından ilgilendiren seyyanen zam önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aşamasında geri çekildi. AKP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan hızla geçen düzenleme, maaşlara brüt 30 bin TL tutarında ek bir ödeme yapılmasını öngörüyordu.

Bu teklifin ana amacı, kamudaki nitelikli iş gücünün özel sektöre kayışını engellemek ve bürokratik kadroları cazip kılmaktı. Ancak, kamu çalışanlarının çok küçük bir bölümünü kapsayan bu zam, memurlar arasında haksızlık ve eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle geniş bir kesimin tepkisini çekmişti. Düzenlemenin Vergi Paketi'ne bir önergeyle eklenmesi beklenirken, kamuoyundan yükselen itirazlar siyasi iradenin geri adım atmasına neden oldu. Düzenlemenin teklif metninden çıkarılmasıyla birlikte, uzman ve yönetici kadrolarına yönelik maaş iyileştirmesi girişimi şimdilik askıya alınmış oldu.

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...  

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu... 

Ancak, CHP, 'taşradakiler de yararlansın' dedi, uzlaşma çıkmadı... 

Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti..'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
