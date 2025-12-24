Sevgili Terazi, bugün senin günün! Hatta hafta sonuna dek tüm dikkatler senin üzerinde olacak. İster iş hayatında, ister bir projede ya da sosyal bir etkinlikte, kendini gösterme fırsatı bulacaksın. Yani bugün iş hayatında; cesaretini toplayıp atacağın bir adım, sana sadece alkış değil, aynı zamanda hayranlık dolu bakışları da getirebilir.

Zira gün ilerledikçe, yaratıcılığınla ön plana çıkmaya başlayacaksın. Sanatsal bir etkinlik ya da estetikle ilgili bir konu ilgini çekebilir ve bu, sana enerji verebilir. İlham, beklenmedik bir anda ve belki de en çok ihtiyacın olduğu sırada karşına çıkabilir. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğini pek çok kez söylemiş olmalıyız... Ama bu kez kariyer hayatında kendi yolunu çiçeklerle donatacak gibisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor... Tatlı bir sürpriz, hoş bir buluşma ya da duygusal bir itiraf, kalbini hızlandırabilir ve yüzünde bir gülümseme oluşturabilir. Belki de aşk, bugün seni beklenmedik bir anda bulmaya hazırlanıyordur, ne dersin? Bu arada eğer bir ilişkin varsa, partnerinden gelecek tatlı bir jeste ve romantik sürprize de hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…