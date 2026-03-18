Dune: Part 3'ün Fragmanı Yayınlandı! Dune'un Büyük Final Tarihi Belli Oldu

Dune Serisi
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2026 - 08:58 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 08:59

Frank Herbert’ın 'Dune Messiah' romanından uyarlanan Dune: Part 3'ten ilk karakter posterleri gelmişti. Yayın tarihi belli olan filmin resmi fragmanı yayınlandı.

Frank Herbert’ın "Dune Messiah" romanından uyarlanan sinemaya aktarılan Dune: Part 3, serinin final filmi olacak.

Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Dune Part: 3'ün yayın tarihi 18 Aralık 2026 olarak netleşti. Filmde kadroya katılan yeni isimler ve Timothée Chalamet’nin canlandırdığı Paul Atreides’in yeni görünümü dikkat çekti.

2021 ve 2024 yıllarında yayınlanan ilk iki filmiyle toplamda 1,12 milyar dolar gişe hasılatı elde edip 15 adaylıktan 8 Oscar kazanan serinin üçüncü filmi merakla bekleniyor.

İkinci filmin sonunda görünen Anya Taylor-Joy, Paul’ün kız kardeşi Alia Atreides olarak üçüncü filmde kilit bir rol üstlenecek. Serinin yeni kötüsü olarak karşımıza çıkacak olan Robert Pattinson karşımıza çıkacak. Pattinson filmde 'Scytale' karakterine hayat verecek.

Dune: Part 3 resmi fragmanı:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
