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Show TV'nin Yaz Dizisi Muhtemel Aşk'ın Afişinin Emily in Paris'in Afişiyle Benzerliği Eleştirilere Neden Oldu

Show TV'nin Yaz Dizisi Muhtemel Aşk'ın Afişinin Emily in Paris'in Afişiyle Benzerliği Eleştirilere Neden Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2026 - 09:11
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Son iki sezondur yaşanan yaz dizisi kıtlığı bu sezon bir nebze azalıyor. Daha 17 dizisinin ardından iki kanalda daha yaz dizisi hazırlıkları başladı. Show TV'nin duyurduğu Muhtemel Aşk ise henüz yayın hayatına başlamadan büyük ses getirdi. Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir) ve Feyyaz Şerifoğlu'nun (Tolga) başrollerini paylaşacağı Muhtemel Aşk dizisinin yayınlanan afişi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhtemel Aşk'ın afişinin, 2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris'in afişiyle benzerliği sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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Muhtemel Aşk dizisinde kariyer basamaklarını tamamen kendi tırnaklarıyla kazıyarak tırmanmış güçlü ve kontrollü bir kadın olan Defne'nin, birbirine düşman iki adam arasında kalmasını izleyeceğiz.

Muhtemel Aşk dizisinde kariyer basamaklarını tamamen kendi tırnaklarıyla kazıyarak tırmanmış güçlü ve kontrollü bir kadın olan Defne'nin, birbirine düşman iki adam arasında kalmasını izleyeceğiz.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide hayatını hep kurallarına göre yaşayan Defne'nin ne kadar yalnız ve yorgun olduğunu hissetmesiyle şekillenen hayatını izleyeceğiz. Afişi ve ilk tanıtımı yayınlanan Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi henüz belli olmazken izleyicilerin dikkatini bambaşka bir konu çekti!

2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris ve Muhtemel Aşk'ın afişleri arasındaki benzerlik gündem oldu.

2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris ve Muhtemel Aşk'ın afişleri arasındaki benzerlik gündem oldu.

Chicago'da yaşayan genç ve hırslı bir pazarlama yöneticisi olan Emily Cooper'ın aşk üçgenleri, kültür çatışmaları ve başarılı kadın profiliyle sevilen dizi 5 sezondur büyük bir izleyici kitlesi elde etti. İki dizinin afişleri arasındaki benzerlik sosyal medyada çok konuşuldu ve eleştirilere yol açtı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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