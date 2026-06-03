Show TV'nin Yaz Dizisi Muhtemel Aşk'ın Afişinin Emily in Paris'in Afişiyle Benzerliği Eleştirilere Neden Oldu
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Son iki sezondur yaşanan yaz dizisi kıtlığı bu sezon bir nebze azalıyor. Daha 17 dizisinin ardından iki kanalda daha yaz dizisi hazırlıkları başladı. Show TV'nin duyurduğu Muhtemel Aşk ise henüz yayın hayatına başlamadan büyük ses getirdi. Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir) ve Feyyaz Şerifoğlu'nun (Tolga) başrollerini paylaşacağı Muhtemel Aşk dizisinin yayınlanan afişi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhtemel Aşk'ın afişinin, 2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris'in afişiyle benzerliği sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
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Muhtemel Aşk dizisinde kariyer basamaklarını tamamen kendi tırnaklarıyla kazıyarak tırmanmış güçlü ve kontrollü bir kadın olan Defne'nin, birbirine düşman iki adam arasında kalmasını izleyeceğiz.
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2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris ve Muhtemel Aşk'ın afişleri arasındaki benzerlik gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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