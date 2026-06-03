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Ortodonti Tedavisi Dişleri Nasıl Değiştiriyor? Bir Kadın Aylar İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Ortodonti Tedavisi Dişleri Nasıl Değiştiriyor? Bir Kadın Aylar İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 08:38

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Gülüşümüz, dış dünyayla kurduğumuz iletişimde ilk ve en önemli köprülerden biridir. Diş yapısındaki çapraşıklıklar ya da çene hizasındaki problemler, sadece estetik kaygılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kişinin öz güvenini, sosyal ilişkilerini ve hatta konuşma tarzını bile doğrudan etkiliyor. Aynaya her bakışta ya da her fotoğrafta kendini hatırlatan bu durum, modern dünyada ortodonti tedavisini bir lüksten ziyade ihtiyaç haline getiriyor. Sosyal medyadaki kusursuz güzellik algısının da etkisiyle, diş teli tedavisine olan yönelim her geçen gün hızla artıyor.

Bir genç kadının diş teli tedavisi boyunca yaşadığı şaşırtıcı değişimi aylara bölerek paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Tedavinin ilk gününden tellerin çıktığı ana kadar geçen tüm sancılı ve sabırlı süreci paylaşan genç kadının yüz ifadesindeki, çene yapısındaki ve gülüşündeki köklü değişim izleyenlerden tam not aldı.

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Peki diş teli tedavisi süreci nasıl ilerler ve diş lastikleri ne işe yarar?

Peki diş teli tedavisi süreci nasıl ilerler ve diş lastikleri ne işe yarar?

Ortodonti tedavisi, dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bu braketlerin içinden geçen ark telleri sayesinde dişlere sürekli, hafif bir kuvvet uygulanması prensibine dayanır. Bu kuvvet, diş kökünü çevreleyen kemik dokusunda bir tarafta erimeye, diğer tarafta ise yeni kemik oluşumuna yol açarak dişlerin kademeli olarak doğru pozisyona kaymasını sağlar. İyileşme ve yer değiştirme süreci tamamen biyolojik bir hızda ilerlediğinden, tedavinin nihai sonuçlarını görmek genellikle 1 ila 2.5 yıl arasında sabırlı bir bekleyiş gerektirir.

Videoda tedavinin ilerleyen aşamalarında dişlerin üzerine takılan ve 'vampir dişleri' gibi bir görüntü oluşturan esnek halkalar, ortodontik diş lastikleridir (intermaksiller elastikler). Bu lastikler, tedavinin en kritik unsurlarından biridir; çünkü teller sadece dişleri kendi içinde hizalarken, lastikler üst ve alt çenenin birbiriyle olan uyumunu düzenler. Kapanış bozukluklarını (overbite, underbite veya crossbite) düzeltmek amacıyla kullanılan bu elastikler, alt ve üst çeneyi birbirine doğru çekerek ideal bir ısırma pozisyonu yaratır. Hastanın lastikleri doktorun belirttiği süre boyunca disiplinli bir şekilde takması, tedavinin başarıya ulaşmasında ve sürenin uzamamasında en belirleyici etkendir. Tedavinin başında ve lastik değişim dönemlerinde geçici bir ağrı veya sızı hissedilmesi ise dokuların yeni kuvvete adapte olduğunu gösteren tamamen normal bir biyokimyasal gerçekliktir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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