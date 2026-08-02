Mutfakta Hayat Kurtaran Hile: Yemeğin Fazla Yağını Almanın Çok Basit Yolu

Mutfakta en büyük problemlerden biri yemeğin yağını fazla kaçırmak. Çünkü genellikle bu yağı geri almak pek mümkün olmuyor. Böyle durumlarda yemeği döküp yeniden yapmak hem zaman hem de malzeme kaybı demek. İşte tam da bu noktada sosyal medyada dolaşan pratik mutfak ipuçları ve kulaktan kulağa yayılan efsaneler imdadımıza yetişiyor. Yemeğin yağını fazla kaçırınca uygulanan o meşhur kase yöntemi gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada ürettiği eğlenceli ve deneysel mutfak videolarıyla tanınan 'tam_kararinda' isimli içerik üreticisi, 'faydasız deneyler' serisinde bu kez mutfaktaki meşhur bir efsaneyi masaya yatırdı. Yemeğin fazla yağını çekmek için tencerenin ortasına kase koyma yöntemini adım adım uygulayan yayıncı, sonucunu takipçileriyle paylaştı.