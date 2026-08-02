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Mutfakta Hayat Kurtaran Hile: Yemeğin Fazla Yağını Almanın Çok Basit Yolu

Mutfakta Hayat Kurtaran Hile: Yemeğin Fazla Yağını Almanın Çok Basit Yolu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 12:02

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Mutfakta en büyük problemlerden biri yemeğin yağını fazla kaçırmak. Çünkü genellikle bu yağı geri almak pek mümkün olmuyor. Böyle durumlarda yemeği döküp yeniden yapmak hem zaman hem de malzeme kaybı demek. İşte tam da bu noktada sosyal medyada dolaşan pratik mutfak ipuçları ve kulaktan kulağa yayılan efsaneler imdadımıza yetişiyor. Yemeğin yağını fazla kaçırınca uygulanan o meşhur kase yöntemi gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada ürettiği eğlenceli ve deneysel mutfak videolarıyla tanınan 'tam_kararinda' isimli içerik üreticisi, 'faydasız deneyler' serisinde bu kez mutfaktaki meşhur bir efsaneyi masaya yatırdı. Yemeğin fazla yağını çekmek için tencerenin ortasına kase koyma yöntemini adım adım uygulayan yayıncı, sonucunu takipçileriyle paylaştı.

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Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Videoda uygulanan yöntem, termal büzülme ve basınç farkı, yani vakum prensibiyle çalışıyor. Tavanın ortasına ters çevrilip kapatılan kabın içindeki hava ilk başta sıcaklıkla genleşir, ocak kapatılıp tava soğumaya başladığında ise kabın içindeki hava büzülerek alçak basınç alanı oluşturur ve tavanın tabanındaki serbest sıvı yağ, dış ortamdaki yüksek basıncın etkisiyle bu düşük basınçlı alana doğru emilerek kabın içine toplanır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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