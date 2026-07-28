Tepkikolik Videosunun Ardından Kriz Çıktı: Zeytinyağlı Yemeklerle Yoğurt Yenir mi Yenmez mi?

Türk mutfağı söz konusu olduğunda herkesin kendine göre değişmez kuralları, kırılması teklif dahi edilemeyen kırmızı çizgileri vardır. 'Salataya sirke mi konur limon mu?', 'Taze fasulye sıcak mı yenir soğuk mu?' gibi pek çok tartışma mevcut. Bildiğiniz üzere yoğurt kırmızı çizgimiz ve hemen hemen her yemeğin yanında tüketiliyor. Fakat son günlerde, sosyal medyada büyük bir 'yoğurt' tartışması başladı.

Tepkikolik isimli kanalın, Filenin Sultanları'nın favori yemeklerini denediği videoda, tadım yapan konukların 'Zeytinyağlı yemeğin yanında yoğurt yenmez' demesi üzerine sosyal medya adeta savaş alanına döndü. Her konuda olduğu gibi insanlar bu konuda da ikiye bölündü.