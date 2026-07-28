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Tepkikolik Videosunun Ardından Kriz Çıktı: Zeytinyağlı Yemeklerle Yoğurt Yenir mi Yenmez mi?

Tepkikolik Videosunun Ardından Kriz Çıktı: Zeytinyağlı Yemeklerle Yoğurt Yenir mi Yenmez mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 18:45

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Türk mutfağı söz konusu olduğunda herkesin kendine göre değişmez kuralları, kırılması teklif dahi edilemeyen kırmızı çizgileri vardır. 'Salataya sirke mi konur limon mu?', 'Taze fasulye sıcak mı yenir soğuk mu?' gibi pek çok tartışma mevcut. Bildiğiniz üzere yoğurt kırmızı çizgimiz ve hemen hemen her yemeğin yanında tüketiliyor. Fakat son günlerde, sosyal medyada büyük bir 'yoğurt' tartışması başladı. 

Tepkikolik isimli kanalın, Filenin Sultanları'nın favori yemeklerini denediği videoda, tadım yapan konukların 'Zeytinyağlı yemeğin yanında yoğurt yenmez' demesi üzerine sosyal medya adeta savaş alanına döndü. Her konuda olduğu gibi insanlar bu konuda da ikiye bölündü.

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Mutfak dünyasında zeytinyağlılar kategorisi kendine has kuralları olan çok özel bir alan.

Mutfak dünyasında zeytinyağlılar kategorisi kendine has kuralları olan çok özel bir alan.

Türk mutfak geleneğinde zeytinyağlı yemekler genellikle oda sıcaklığında veya soğuk servis edilir, hafifliği ve sebzenin kendi aromasını ön plana çıkarması hedeflenir. Tam da bu noktada yoğurt tartışması devreye giriyor. Yoğurdun baskın ekşiliği, yoğun kıvamı ve kendine has yağ dokusu, zeytinyağının o zarif ve hafif tadını gölgeleyebiliyor. Klasik gastronomi kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan ustalar ve lezzet gurmeleri, zeytinyağlı bir yemeğin yanında yoğurt tüketmenin sebzenin doğal lezzetini tamamen öldürdüğünü savunuyor. Onlara göre zeytinyağlı taze fasulye, barbunya veya enginarın yanında aranacak tek şey belki bir dilim taze ekmek ve bir dilim limondur.

Ancak meselenin bir de damak tadı ve beslenme alışkanlıkları boyutu var. Yoğurt, Türk insanı için sadece bir eşlikçi değil, neredeyse her yemeğin tamamlayıcısı konumunda. Yoğurt sevenler, özellikle zeytinyağlıların soğuk yapısıyla yoğurdunun ferahlatıcı dokusunun muazzam bir uyum yakaladığını düşünüyor. Bunun yanında bir de yoğurdun değişmez eşlikçi olması da gastronomi kurallarını yerle bir etmeye yetiyor.

Gelin yorumlara birlikte bakalım;

Gelin yorumlara birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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