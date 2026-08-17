Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Lukaku, Lyon Maçında Oynayabilecek mi?

İsmail Kartal, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirterek hazırlık sürecini anlattı. Rakibin analiz edildiğini söyleyen Kartal, “Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım” dedi.

Lyon’un tecrübeli bir ekip olduğunu ifade eden Kartal, “Kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Rakibin topa sahip olmayı seven bir takım olduğuna dikkat çeken Kartal, “Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Kendi işimizi iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.