Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Lukaku, Lyon Maçında Oynayabilecek mi?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
En merak edilen konu ise Lukaku'nun durumu oldu.
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İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi rakibin durumunu değerlendirdi.
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Lukaku , Lyon karşısında forma giyebilecek mi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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