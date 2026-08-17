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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Lukaku, Lyon Maçında Oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Lukaku, Lyon Maçında Oynayabilecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 23:06
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En merak edilen konu ise Lukaku'nun durumu oldu.

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İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi rakibin durumunu değerlendirdi.

İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi rakibin durumunu değerlendirdi.

İsmail Kartal, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirterek hazırlık sürecini anlattı. Rakibin analiz edildiğini söyleyen Kartal, “Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım” dedi.

Lyon’un tecrübeli bir ekip olduğunu ifade eden Kartal, “Kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Rakibin topa sahip olmayı seven bir takım olduğuna dikkat çeken Kartal, “Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Kendi işimizi iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

Lukaku , Lyon karşısında forma giyebilecek mi?

Lukaku , Lyon karşısında forma giyebilecek mi?

Hücum hattındaki futbolcular hakkında konuşan İsmail Kartal, “Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana geldi dedi ki’ Hocam ben Türkçe öğreneceğim ve 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.’ Ben de ‘Tamam’ dedim. Çok özgüvenli. Avrupa listesinde var, maç kadrosuna da alacağım. Duruma göre kullanabiliriz. Lukaku şu an yüzde 100 hazır değil. Şu an kilosuyla ilgili sorunu yok. Sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var. Talisca çok karakterli bir çocuk. Ne istediysem harfiyen yerine getiriyor. Oyun içinde çok mücadele ediyor. Vedat da yüzde 70 civarında hazır durumda. Bütün oyuncularımıza çok güveniyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum” sözlerini sarf etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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