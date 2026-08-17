Tribünde Fenerbahçeli Küçük Taraftara Yönelik Tepkisiyle Gündeme Gelen Kişi Açıklama Yaptı

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Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünde yaşanan gergin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın odağındaki isim yaptığı görüntülü açıklama ile gerçeklerin yansıtılandan çok farklı olduğunu savundu. Baba ve çocuğun güvenliğini sağlamak için insiyatif aldığını belirten kişi, amacının muhtemel bir gerginliği önlemek olduğunu vurguladı.
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Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçeli küçük taraftara yönelik tepkisiyle gündeme gelen kişi adliyeye sevk edilmişti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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