article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tribünde Fenerbahçeli Küçük Taraftara Yönelik Tepkisiyle Gündeme Gelen Kişi Açıklama Yaptı

Tribünde Fenerbahçeli Küçük Taraftara Yönelik Tepkisiyle Gündeme Gelen Kişi Açıklama Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 16:03

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünde yaşanan gergin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın odağındaki isim yaptığı görüntülü açıklama ile gerçeklerin yansıtılandan çok farklı olduğunu savundu. Baba ve çocuğun güvenliğini sağlamak için insiyatif aldığını belirten kişi, amacının muhtemel bir gerginliği önlemek olduğunu vurguladı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçeli küçük taraftara yönelik tepkisiyle gündeme gelen kişi adliyeye sevk edilmişti.

Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçeli küçük taraftara yönelik tepkisiyle gündeme gelen kişi adliyeye sevk edilmişti.

Ankara'da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçe formalı çocuğa tepki gösterilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheli Ş.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olaya müdahale eden polis memuruna teşekkür ederken, Gençlerbirliği Spor Kulübü yaşanan münferit olayı kınayarak minik taraftarı tesislerinde Fenerbahçe formasıyla ağırlayacaklarını bildirdi.

Olayın ardından gündemin odağında olan kişi açıklama yaptı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
17
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın