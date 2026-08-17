Tribünde Fenerbahçeli Küçük Taraftara Yönelik Tepkisiyle Gündeme Gelen Kişi Açıklama Yaptı

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünde yaşanan gergin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın odağındaki isim yaptığı görüntülü açıklama ile gerçeklerin yansıtılandan çok farklı olduğunu savundu. Baba ve çocuğun güvenliğini sağlamak için insiyatif aldığını belirten kişi, amacının muhtemel bir gerginliği önlemek olduğunu vurguladı.

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