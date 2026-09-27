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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
27.09.2026 - 12:17
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Ev girişlerini toparlayan modern mobilyalardan sonbaharın kurtarıcısı triko ve tişörtlere, çok satan klasik kitaplardan outdoor ve sokak modasının gözde modellerine kadar son günlerin en çok sipariş edilen favorilerini derledik. İşte bu hafta herkesin sepetine attığı, elden ele dolaşan en popüler ürünler:

Bu içerik 27.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Effe Yapı Dekor antrasit 4 kapaklı metal ayakkabılık antrelerin kurtarıcısı oldu!

Effe Yapı Dekor antrasit 4 kapaklı metal ayakkabılık antrelerin kurtarıcısı oldu!

Modern antrasit rengi, dayanıklı metal gövdesi ve 4 kapaklı düşer kapak mekanizmasıyla ayakkabı karmaşasını tek hamlede ortadan kaldıran şık tasarım (2.200 TL yerine 1.990,00 TL).

Effe Yapı Dekor Antrasit 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık

D'S Damat pamuklu triko kazak sepette yarı fiyatına!

D'S Damat pamuklu triko kazak sepette yarı fiyatına!

Yumuşacık pamuk dokusu, tüylenmeye karşı dirençli özel ipliği ve koyu mavi tonuyla sonbahar kombinlerini tamamlayan klasik; satıcıya özel %50 indirimle 1.299 TL yerine sepette 649,50 TL.

D'S Damat Regular Fit Koyu Mavi Pamuklu Triko Kazak

Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolatada '2.si 1 TL' kampanyası çok sattı!

Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolatada '2.si 1 TL' kampanyası çok sattı!

Ağızda eriyen sütlü çikolatası ve bol Antep fıstıklı dolgusuyla tatlı molalarının vazgeçilmezi olan 300 gramlık Lavi, sepette ikinci paketi sadece 1 TL'ye getiren fırsatıyla haftanın en tatlı favorisi.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata (300 g)

Grimelange Basil %100 pamuk oversize lacivert tişört çok satanlar arasında!

Grimelange Basil %100 pamuk oversize lacivert tişört çok satanlar arasında!

Nefes alan organik pamuklu örme kumaşı, dökümlü rahat kesimi ve mevsim geçişlerine çok yakışan lacivert tonuyla seçili ürünlerde geçerli %25 indirim avantajıyla sepetleri süslüyor.

Grimelange BASIL Kadın Oversize Organik Pamuk Uzun Kollu Tişört

Ayarlanabilir masa ve sandalye kol dirsek dayama pedi son 365 günün en düşüğünde!

Ayarlanabilir masa ve sandalye kol dirsek dayama pedi son 365 günün en düşüğünde!

Masa başında çalışanların ve oyuncuların bilek/dirsek konforunu artıran, klavye ve fare kullanımını ergonomik hale getiren ayarlanabilir destek aparatı, yılın dip fiyatı olan net 399,00 TL ile kapışıldı.

Ayarlanabilir Masa Sandalye Kol Dirsek Dayama Pedi Desteği

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adidas Terrex Eastrail 3 outdoor ayakkabı sağlam adımların tercihi!

adidas Terrex Eastrail 3 outdoor ayakkabı sağlam adımların tercihi!

Zorlu arazilerde üstün zemin tutuşu sunan tabanı, dayanıklı kumaş yapısı ve hafif yastıklamasıyla hem doğa yürüyüşlerinde hem şehir temposunda bu haftanın en popüler spor ayakkabılarından biri.

adidas Terrex Eastrail 3 Erkek Outdoor Ayakkabı

VOID Edition nakışlı paçası ayarlanabilir oversize eşofman altı 599,00 TL!

VOID Edition nakışlı paçası ayarlanabilir oversize eşofman altı 599,00 TL!

Büzgülü ayarlanabilir paça detayı, göze çarpan kaliteli nakış işlemesi ve sokak stilini yansıtan rahat kesimiyle 1.399,00 TL'den 599,00 TL'ye inerek sepetlerin gözdesi oldu.

Yazlık VOID Edition Nakışlı Premium Oversize Eşofman Altı

Sevme Sanatı (Erich Fromm) kitap kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

Sevme Sanatı (Erich Fromm) kitap kategorisinde çok satanlarda 1. sırada!

Sevginin tesadüfi bir duygu değil, emek ve bilgi gerektiren bir sanat olduğunu anlatan Erich Fromm’un klasikleşmiş başyapıtı, bu hafta okurların sepetine en çok eklediği kitap oldu.

Sevme Sanatı – Erich Fromm

PAEN Basic unisex oversize tişört sepette net %50 indirimle 499,50 TL!

PAEN Basic unisex oversize tişört sepette net %50 indirimle 499,50 TL!

Kaliteli kumaşı, her stile uyum sağlayan zamansız dökümlü oversize kalıbı ve minimal tasarımıyla 999,00 TL yerine sepette yarı fiyatına inerek haftanın en çok sipariş edilen basic parçası oldu.

PAEN Basic Unisex Oversize T-Shirt

Columbia Terrastride Aro erkek outdoor ayakkabı sepette %55 indirimle fırsatta!

Columbia Terrastride Aro erkek outdoor ayakkabı sepette %55 indirimle fırsatta!

Üstün darbe emilimi ve arazi performansı sunan dayanıklı yapısıyla öne çıkan Columbia ayakkabı, 10.499,90 TL yerine sepette tam %55 indirimle net 4.724,95 TL'ye gerileyerek haftanın rekorunu kırdı.

Columbia Terrastride Aro Erkek Ayakkabı

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Bioderma Sensibio Foaming Gel en düşük fiyatıyla çok satanlarda lider!

Bioderma Sensibio Foaming Gel en düşük fiyatıyla çok satanlarda lider!

Hassas ciltleri kurutmadan nazikçe arındıran, durulanan micellar teknolojisine sahip aile boyu kült yüz yıkama jeli; 1.579 TL yerine 1.099 TL'lik fiyatıyla haftanın en çok satan dermokozmetik favorisi.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas Ciltler Temizleme Jeli (500 ml)

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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