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Günün Fırsatı: Tchibo 2 Kişilik Raclette Izgara İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Tchibo 2 Kişilik Raclette Izgara İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.09.2026 - 00:09
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Evde sevgilinizle veya bir arkadaşınızla baş başa, uzun ve sohbetli masaların tadını çıkarmak isteyenler için harika bir mutfak yardımcısı var! Alman kalitesini estetik tasarımla buluşturan Tchibo 2 Kişilik Raclette Izgara, Amazon’un kaçırılmayacak fırsatlarıyla satışta.

Masada erimiş peynirli lezzetler ve pratik ızgaralar hazırlamanızı sağlayacak bu sevimli cihazın öne çıkan 3 özelliklerine birlikte bakalım 👇

Bu içerik 25.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Çift Taraflı Pişirme Keyfi: Yapışmaz Plaka ve Özel Raclette Tavaları

Çift Taraflı Pişirme Keyfi: Yapışmaz Plaka ve Özel Raclette Tavaları

350 Watt gücündeki cihaz, üst kısmındaki yapışmaz kaplamalı ızgara plakasında sebze, et veya sosis pişirirken; alt kısımdaki ısı izolasyonlu 2 adet özel tavasında peynirlerinizi tam kıvamında eritmenize olanak tanıyor. Paket içeriğinden çıkan 2 adet ısıya dayanıklı spatula ise eriyen lezzetleri tabağınıza pratikçe aktarmanızı sağlıyor.

Kompakt Tasarım ve Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

Kompakt Tasarım ve Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

Yaklaşık 29,5 x 10 cm boyutlarındaki ultra kompakt yapısı sayesinde yemek masasında hiç yer kaplamıyor, mutfak dolaplarında kolayca saklanıyor. Üstelik işiniz bittiğinde temizlik zahmeti yaşatmaz; çıkarılabilir ızgara plakası, 2 adet küçük tavası ve spatulaları bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

Güvenli ve Kullanıcı Dostu Detaylar

Güvenli ve Kullanıcı Dostu Detaylar

Masa üstü kullanımına tam uyum sağlayan kaymaz silikon ayakları sayesinde sabit duruyor. Aşırı sıcaklık koruması, açma/kapama düğmesi ve kontrol lambası ile son derece güvenli bir pişirme deneyimi sunuyor. 1,5 metrelik uzun elektrik kablosu ise masada hareket özgürlüğü sağlıyor.

Evde gurme akşam yemekleri hazırlamak ve masada keyifli dakikalar geçirmek istiyorsanız bu pratik Tchibo ızgarayı kaçırmayın!

Tchibo 2 Kişilik Raclette Izgara’yı Amazon güvencesiyle %20 indirimle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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