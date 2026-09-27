İstanbul’da Yağışın En Şiddetli Olacağı Gün Belli Oldu

Yağışlı hava sistemi yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak. Meteoroloji verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken; Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.