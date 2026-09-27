İstanbul’da Yağışın En Şiddetli Olacağı Gün Belli Oldu
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İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların Salı günü 14 ila 18 derece seviyelerine gerilemesi, poyrazın ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM; İstanbul dâhil 7 il için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılarda bulundu.
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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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