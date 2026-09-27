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İstanbul’da Yağışın En Şiddetli Olacağı Gün Belli Oldu

İstanbul’da Yağışın En Şiddetli Olacağı Gün Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 12:50
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İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların Salı günü 14 ila 18 derece seviyelerine gerilemesi, poyrazın ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM; İstanbul dâhil 7 il için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılarda bulundu.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başlıyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde Balkanlar üzerinden gelen peş peşe serin ve yağışlı hava sistemleri etkili olacak.

Sistemle birlikte sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde eserek hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Gece Saatlerine Dikkat!

Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Gece Saatlerine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı raporuna göre, yağışlı hava dalgası Pazar günü akşam saat 18.00 itibarıyla başlayıp Pazartesi gecesi saat 23.59’a kadar sürecek.

Pazar akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda kuvvetlenecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Bilecik olmak üzere 7 ilde, özellikle gece saatlerinden itibaren 'çok kuvvetli' (metrekareye 21-75 kg) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kıyı kesimlerinde fırtına riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

AKOM Gün Gün Açıkladı: Salı Gününe Dikkat!

AKOM Gün Gün Açıkladı: Salı Gününe Dikkat!

AKOM'un İstanbul için hazırladığı haftalık hava tahmin raporunda sıcaklık düşüşü ve yağış miktarları gün gün şu şekilde sıralandı:

  • 28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 16-20°C arasında. Yağış miktarı 20-50 kg/m². Rüzgar poyrazdan sert ve fırtınamsı (30-60 km/s).

  • 29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Sıcaklıklar 14-18°C dereceye kadar düşecek. Günün yağış miktarı 30-60 kg/m² ile haftanın en yüksek seviyesine ulaşacak.

  • 30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, sıcaklık 13-19°C.

  • 1 Ekim Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Sıcaklık 12-20°C.

  • 2 Ekim Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 12-19°C.

  • 3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak, sıcaklık 13-20°C.

Türkiye Genelinde Hava Nasıl Olacak?

Türkiye Genelinde Hava Nasıl Olacak?

Yağışlı hava sistemi yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak. Meteoroloji verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken; Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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