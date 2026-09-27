Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş Yarın Gerçekleşecek Duruşması Öncesi Bir Mektup Paylaştı
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Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, yarın Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor. 3 Temmuz'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Göktaş, saat 10:00'da görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden kendi tarzıyla kaleme aldığı bir mektup paylaştı.
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88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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Temmuz başında tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Göktaş hakkında, Ağustos ayında bir tahliye kararı çıksa da cezaevinden tahliye edilmeden başka bir suçlamayla yeniden tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Deniz Göktaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mektup;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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