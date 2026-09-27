article/comments
article/share
Haberler
Video
Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş Yarın Gerçekleşecek Duruşması Öncesi Bir Mektup Paylaştı

Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş Yarın Gerçekleşecek Duruşması Öncesi Bir Mektup Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 12:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, yarın Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor. 3 Temmuz'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Göktaş, saat 10:00'da görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden kendi tarzıyla kaleme aldığı bir mektup paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Paylaşımına adliye yolculuğuna değinerek başlayan genç komedyen, 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğini ve şehir gürültüsünü duyacağını belirterek 'Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?' ifadelerini kullandı. Cezaevindeki güneşsiz yaşamına esprili bir dille yaklaşan Göktaş, 'Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş' sözleriyle hapishane koşullarını tiye aldı.

Temmuz başında tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Göktaş hakkında, Ağustos ayında bir tahliye kararı çıksa da cezaevinden tahliye edilmeden başka bir suçlamayla yeniden tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Temmuz başında tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Göktaş hakkında, Ağustos ayında bir tahliye kararı çıksa da cezaevinden tahliye edilmeden başka bir suçlamayla yeniden tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Ölü Deniz isimli gösterisinin YouTube'da yayınlanmasının ardından başlayan süreçte, Deniz Göktaş'a Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme olmak üzere 3 ayrı suçlamadan toplam 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Çağlayan Adliyesi'nde saat 10:00'da başlayacak duruşmada, Göktaş'ın savunmasının ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Deniz Göktaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mektup;

Deniz Göktaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mektup;
twitter.com

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan selamlar,

Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi'nde saat 10:00'da duruşmam var.

88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?

İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş.

Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe'de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette 'zengin derdi' sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

'Müziksiz yaşayamam' tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama 'müziksiz 88 gün yaşayamam' tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2'yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran'da Ölmek Zor çaldığında TV'yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel'i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz.

Favorilerim:

Eypio & Sibel Can – Kıyamam

Mabel Matiz – Umrumdışı

Hücremde Mabel Matiz'in 'Ben büyüttüm boy boy' dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti.

Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9'da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: 'Ekmek ve poğaçaaaa'

(Fuat Ergin tarzı bir flow'la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n'olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
11
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın