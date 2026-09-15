Fatih Altaylı Deniz Göktaş'ın Hapishane Koşulları Hakkında Konuştu: "Yeni Gösterisine Malzeme Çıkaracak"
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Stand-up sanatçısı Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' isimli gösterisinin ardından, 2 Temmuz tarihinde yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alınmış ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Deniz Göktaş'ın gösterisinde kendisinden bahsettiği gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazısında yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın son durumunu, moralini ve cezaevindeki komşularını anlattı.
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"Abartılı bir iddianame ile 2 yıl 7 ay ila 12 yıl 2 ay arasında hapsi istenen Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacak."
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"Sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede ise Cem Küçük yatıyor. Diğer yanında ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım var."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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