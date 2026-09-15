article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı Deniz Göktaş'ın Hapishane Koşulları Hakkında Konuştu: "Yeni Gösterisine Malzeme Çıkaracak"

Fatih Altaylı Deniz Göktaş'ın Hapishane Koşulları Hakkında Konuştu: "Yeni Gösterisine Malzeme Çıkaracak"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2026 - 19:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Stand-up sanatçısı Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' isimli gösterisinin ardından, 2 Temmuz tarihinde yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alınmış ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Deniz Göktaş'ın gösterisinde kendisinden bahsettiği gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazısında yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın son durumunu, moralini ve cezaevindeki komşularını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Abartılı bir iddianame ile 2 yıl 7 ay ila 12 yıl 2 ay arasında hapsi istenen Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacak."

"Abartılı bir iddianame ile 2 yıl 7 ay ila 12 yıl 2 ay arasında hapsi istenen Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacak."

Fatih Altaylı, Deniz Göktaş’ın 2 Temmuz’da, 'Yeni Atatürk' Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından 3 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirterek söze başladı. Göktaş’ın yaklaşık 2,5 aydır cezaevinde olduğunu vurgulayan Altaylı; 2 yıl 7 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 'abartılı' olarak nitelendirdi ve Göktaş’ın 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacağını aktardı.

"Sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede ise Cem Küçük yatıyor. Diğer yanında ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım var."

"Sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede ise Cem Küçük yatıyor. Diğer yanında ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım var."

Göktaş’ın Çorlu’daki 'kuyu tipi' cezaevinde tek kişilik bir hücrede tutulduğunu ifade eden Altaylı, kendisinin de geçmişte 6 aydan fazla tek kişilik hücrede kaldığını hatırlatarak Deniz’in durumunu çok iyi anladığını söyledi. Göktaş’ın aşırı sosyal bir yapısı olmadığı için yalnızlıktan şikayet etmediğini belirten Altaylı, cezaevindeki komşu hücrelere ilişkin şu çarpıcı bilgileri verdi: 'Sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede ise Cem Küçük yatıyor. Diğer yanında ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım var.'

Altaylı, Göktaş’ın komşularıyla hücreler arası bağırarak diyalog kurma zahmetine girmediğini ancak onların yüksek sesli sohbetlerini dinlediğini belirterek, 'Büyük ihtimalle yeni stand-up gösterisi için bunlardan epey bir malzeme çıkaracak.' dedi.

Deniz Göktaş, cezaevinden gönderdiği ilk mektupta moralinin iyi olduğunu söylemiş, ilerleyen zamanalarda durum değişirse bunu bir şekilde bildireceğini dile getirmişti. Göktaş’ın morali hakkında da konuşan gazeteci, ilk tutuklandığında yapılan 'Zaten girmek istiyordu' yorumlarını doğru bulmadığını dile getirdi. İtirazların reddedilmesi ve 12 yıla kadar hapis talebi sonrası Göktaş’ın moralinin ilk etapta bozulduğunu ancak sonradan toparladığını aktaran Altaylı; bu tür duygu dalgalanmalarının cezaevinde çok normal olduğunu ifade etti. Göktaş’ın bu süreçte kendini bol bol okumaya ve yazmaya verdiğini, hatta okumaktan gecesinin gündüzüne karıştığını söyledi.

Son olarak hukukçularla yaptığı görüşmelere değinen Altaylı, kamuoyunda Göktaş’ın 'Hele biraz yatsın bakalım' mantığıyla içeride tutulduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğunu belirterek; Deniz Göktaş’ın ise bu durumu kafasına takmamayı ve süreç üzerine düşünmemeyi tercih ettiğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın