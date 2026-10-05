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Montella İtalya Yenilgisinin Ardından Konuştu: "Dünya Kupası Başarısı Dengelerimizi Bozmuş Olabilir"

Montella İtalya Yenilgisinin Ardından Konuştu: "Dünya Kupası Başarısı Dengelerimizi Bozmuş Olabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.10.2026 - 00:55
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenilmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, rakibin oyuna soktuğu oyuncuların piyasa değerine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam ayrıca Dünya Kupası sonrasında ülkede beklentilerin yükseldiğini söyledi.

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Montella futbolcularını tebrik etti.

Montella futbolcularını tebrik etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanında 3-1 yenilen milli takımın teknik direktörü Montella, maçın ardından oyuncularını öven şu ifadeleri kullandı: 'Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki...'

"Rakip 400 milyon euroluk 3 oyuncu soktu."

"Rakip 400 milyon euroluk 3 oyuncu soktu."

Montella, rakibin kadro gücüne ve milli takımın eksiklerine değinerek şu ifadeleri kullandı: 'İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 Milyon € değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.'

"Dengeleri Dünya Kupası bozmuş olabilir."

"Dengeleri Dünya Kupası bozmuş olabilir."

Montella, Dünya Kupası'nın ardından yükselen beklentilere ve taraftarın gösterdiği ilgiye ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

'Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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