Montella İtalya Yenilgisinin Ardından Konuştu: "Dünya Kupası Başarısı Dengelerimizi Bozmuş Olabilir"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanında 3-1 yenilen milli takımın teknik direktörü Montella, maçın ardından oyuncularını öven şu ifadeleri kullandı: 'Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki...'