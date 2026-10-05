Montella İtalya Yenilgisinin Ardından Konuştu: "Dünya Kupası Başarısı Dengelerimizi Bozmuş Olabilir"
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenilmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, rakibin oyuna soktuğu oyuncuların piyasa değerine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam ayrıca Dünya Kupası sonrasında ülkede beklentilerin yükseldiğini söyledi.
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Montella futbolcularını tebrik etti.
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"Rakip 400 milyon euroluk 3 oyuncu soktu."
"Dengeleri Dünya Kupası bozmuş olabilir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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